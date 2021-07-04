طريقة عمل عجينة الكريب اللذيذة في المنزل مثل المطاعم بمقادير بسيطة

لا يمكننا في الوقت الحالي حصر مطاعم الوجبات السريعة سواء المنتشرة في المدن أو المطاعم البسيطة في الأماكن الشعبية ونجد أن الوجبة الأكثر شهرة في تلك المطاعم هي الكريب فلا يوجد مطعم حالياً يخلو من تلك الوجبة وذلك بسبب إقبال الجميع عليها حتى أنها أصبحت المفضلة لدي الأطفال أيضاً ويوجد حشوة مختلفة حتى تلائم جميع الأذواق في تناول الطعام مثل اللحوم وقطع الدجاج المتبلة التي تجعل الوجبة أكثر شهية، التعايش مع كثرة الفيروسات فرض علينا حتى نستطيع مواصلة الحياة ولكن هذا لا يُعني عدم الحرص على الصحة لذلك بعض الأمهات تحاول الإقتصار على تحضير الوجبات في المنزل فقط حتى لا تتعرض للتعامل الخارجي بالمطاعم للحد من إنتشار التلوث والفيروسات وبما أن معظم حشوة الكريب متوفرة في المنزل يعتبر متبقي العجينة التي تعتبر أساسية لتحضير الكريب ونقدم لكم موضوع اليوم طريقة تحضير عجينة الكريب عبر هذا المقال.

طريقة تحضير عجينة الكريب

يصنف الكريب في الدول الغربية على أنه نوع من أصناف الحلويات ويتم حشوة بالشوكولاتة والحلويات المختلفة، وتم الوصول إلى تلك الوجبة في البداية عن طريق تحضير شرائح رفيعة رقيقة من البان كيك حتى يبدو في مظهره حالياً، ويعتبر إنتقال الكريب في البداية أوضح خبرات المطبخ الفرنسي في تحضير الحلويات إلا أن المطابخ العربية مثل سوريا ومصر وغيرهم من دول الوطن العربي.

المكونات:

مقدار نصف كيلو جرام دقيق.

بيضتان متوسطة الحجم.

نصف ملعقة ملح صغيرة تستخدم الفانيليا بدلاً من الملح في حالة الرغبة في تحضير الكريب الحلو.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.

كأس من الحليب.

كأس من الماء.

طريقة التحضير: