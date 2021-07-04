جل سحري لتفتيح البشرة عدة درجات ومحاربة الشيخوخة والتجاعيد مع نتائج مذهلة، جئنا لك اليوم عزيزتي بخلطة فريدة لكل أنواع البشرة لمن ترغب في تفتيح لون بشرتها، وكذلك للتقليل من التجاعيد الدقيقة التي تبدأ عادة في الظهور في بداية الأربعينات من العمر، وقد تظهر في وقت مبكر حسب اهتمامك بالعناية ببشرتك ومقدار استخدامك لمستحضرات التجميل الضارة. اليوم حديثنا عن جل بذور الكتان وطريقة تحضيره بالمنزل، بالاضافة إلى طريقة استخدامه على وجهك للحصول على بشرة صافية بيضاء متجددة الشباب دائماً وخالية من علامات الشيخوخة المبكرة.

تفتيح وشد البشرة باستخدام جل بذور الكتان

لتحضير جل بذور الكتان سنحتاج إلى نبتة الصبار مع كوب متوسط الحجم من الماء، فالصبار يكافح الشيخوخة وعلامات تقدم السن ويجدد خلايا البشرة بعمق لأنه يحتوي على فيتامينات E, K والتي تساعد على تليين البشرة، هذا بالاضافة إلى مقدار 2 ملعقة كبيرة من العنصر الأساسي في الجل وهو بذور الكتان الطبيعي، حيث تعمل تلك البذور الرائعة على إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة من البشرة وتبيض الوجه بفاعلية.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إزالة قشور نبتة الصبار ثم يتم استخراج لب الالوفيرا ووضعه في الخلاط، ومن جانب آخر يتم إضافة مقدار بذور الكتان والماء في إناء قابل للطهي ثم يرفع على الموقد لمدة 15 دقيقة مع الاستمرار في التقليب أثناء الغليان. يتم غلق الموقد عند تحول الرغوة إلى اللون الأبيض، وبعدها يتم تصفية الخليط بإستخدام شاش طبي أو مصفاة دقيقة الثقوب، ومن الأفضل إستخدام شاشاً طبياً أو قطعة قماش قطنية رقيقة ليتم الحصول على هلام بذور الكتان. حيث أن هلام بذور الكتان يحتوي على العديد من المواد التي تكافح علامات الشيخوخة وتقلل ظهورها ويمكنك الاحتفاظ بهذا الجل في زجاجة نظيفة.

بعد استخراج هلام الكتان نضيف 4 ملاعق منه إلى الخلاط مع لب الألوفيرا، ثم يتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقة والاحتفاظ بالخليط أو الجل الناتج في عبوة زجاجية. تطبق الوصفة على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة مع عمل مساج بأطراف الأصابع، ثم يترك المزيج على البشرة لمدة 30 دقيقة وبعدها كالمعتاد تغسل البشرة بالماء الدافئ والغسول ثم بالماء البارد.تكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.

هذه الوصفة تعزز مرونة الجلد وتقلل من ترهله من خلال شد المسامات كما تفتح البشرة وتمنحها صفاءً طبيعياً. ويمكنك أيضاً تحضير وصفة أخرى للتجاعيد باستخدام بذور الكتان، وذلك عن طريق إضافة بذور الكتان الناضجة إلى ملعقة صغيرة من الزبادي ويتم التقليب جيداً، وعلى بشرة نظيفة تطبق الخلطة على بشرتك (على المناطق المجعدة)، ثم تترك على البشرة لمدة نصف ساعة ثم تنظف البشرة جيداً بالماء.