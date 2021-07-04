طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني لذيذة بنفس الطعم الأصلي

طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني لطعم ولا أروع وبطريقة بسيطة جداً، الفتة من الأكلات الشائعة في العالم العربي ولكن كل منطقة لها عائداتها وتقاليدها في عمل مأكولاتها الشعبية لذلك تجد الفتة المصرية بالخل والثوم تختلف عن الفتة السورية والفتة السعودي وغيرها، ولكن وصفة اليوم مميزة باللحم الضأن وهو لحم الغنم اللذيذ، وهي لا تختلف كثيراً عن طريقة تحضير الفتة باللحم البقري، ولكن هناك بعض الخطوات الإضافية في تحضير اللحم نتعرف عليها من خلال هذا المقال مع مقادير وكيفية عمل فتة اللحم الضاني البسيطة. طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني مقادير الفتة باللحم الضاني كيلو جرام من لحم الغنم متوسط الدهن.

كيلو جرام من الأرز المصري الغسول والمصفى.

4 إلى 5 ارغفة من الخبز الأبيض.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقتين كبار من الخل.

ملح وفلفل.

بصلة صغيرة.

حبة طماطم مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة هيل “حبهان” مطحون.

ورق غار.

زيت.

ملعقتين سمن. طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني يقطع اللحم إلى مكعبات متوسطة ثم يوضع في ماء مغلي مع ملعقة من الخل الأبيض لمدة دقيقتين ثم يُصفى ويتم التخلص من الماء.

في قدر يوضع ماء جديد للسلق ويضاف إليه بصلة مبشورة وطماطم مفرومة وملعقة ثوم صغير مفرومة وفلفل أسود وحبهان وورق غار ونتركه يغلي ثم توضع به قطع اللحم وتترك حتى تغلي ثم تهدأ النار حتى تنضج.

لعمل الأرز يسخن القليل من الزيت ثم يُحمس به الأرز المصري المغسول لمدة دقيقتين ثم يُضاف الماء المغلي والملح وورق غار ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

في صينية يسخن السمن مع القليل من الثوم المفروم ثم يوضع الخبز المقطع إلى مربعات صغيرة ويقلب جيدا” ثم يوضع في الفرن حتى يصبح لونه ذهبياً ويصير مقرمشاً.

في قدر صغير يوضع ثوم مفروم مع القليل من الزيت حتى يصفر ثم تضاف إليه عصير الطماطم وتتبل بملح وفلفل وتترك حتى التسبيك، ثم يضاف إليها ملعقة من الخل الأبيض في النهاية.

يُجهز طبق التقديم ويوضع به الخبز المقرمش و يُسقى بشوربة اللحم ثم يوضع الأرز الأبيض ثم الصلصة وتزين بالخبز المقرمش والفلفل الأسود ثم توضع قطع اللحم مسلوق أو محمر حسب الرغبة، وبذلك نكون قدمنا الفتة المصرية بلحم الغنم شهية ولذيذة للغاية. طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني مقادير الفتة باللحم الضانيطريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني

طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني لطعم ولا أروع وبطريقة بسيطة جداً، الفتة من الأكلات الشائعة في العالم العربي ولكن كل منطقة لها عائداتها وتقاليدها في عمل مأكولاتها الشعبية لذلك تجد الفتة المصرية بالخل والثوم تختلف عن الفتة السورية والفتة السعودي وغيرها، ولكن وصفة اليوم مميزة باللحم الضأن وهو لحم الغنم اللذيذ، وهي لا تختلف كثيراً عن طريقة تحضير الفتة باللحم البقري، ولكن هناك بعض الخطوات الإضافية في تحضير اللحم نتعرف عليها من خلال هذا المقال مع مقادير وكيفية عمل فتة اللحم الضاني البسيطة. طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني مقادير الفتة باللحم الضاني كيلو جرام من لحم الغنم متوسط الدهن.

كيلو جرام من الأرز المصري الغسول والمصفى.

4 إلى 5 ارغفة من الخبز الأبيض.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقتين كبار من الخل.

ملح وفلفل.

بصلة صغيرة.

حبة طماطم مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة هيل “حبهان” مطحون.

ورق غار.

زيت.

ملعقتين سمن. طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني يقطع اللحم إلى مكعبات متوسطة ثم يوضع في ماء مغلي مع ملعقة من الخل الأبيض لمدة دقيقتين ثم يُصفى ويتم التخلص من الماء.

في قدر يوضع ماء جديد للسلق ويضاف إليه بصلة مبشورة وطماطم مفرومة وملعقة ثوم صغير مفرومة وفلفل أسود وحبهان وورق غار ونتركه يغلي ثم توضع به قطع اللحم وتترك حتى تغلي ثم تهدأ النار حتى تنضج.

لعمل الأرز يسخن القليل من الزيت ثم يُحمس به الأرز المصري المغسول لمدة دقيقتين ثم يُضاف الماء المغلي والملح وورق غار ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

في صينية يسخن السمن مع القليل من الثوم المفروم ثم يوضع الخبز المقطع إلى مربعات صغيرة ويقلب جيدا” ثم يوضع في الفرن حتى يصبح لونه ذهبياً ويصير مقرمشاً.

في قدر صغير يوضع ثوم مفروم مع القليل من الزيت حتى يصفر ثم تضاف إليه عصير الطماطم وتتبل بملح وفلفل وتترك حتى التسبيك، ثم يضاف إليها ملعقة من الخل الأبيض في النهاية.

يُجهز طبق التقديم ويوضع به الخبز المقرمش و يُسقى بشوربة اللحم ثم يوضع الأرز الأبيض ثم الصلصة وتزين بالخبز المقرمش والفلفل الأسود ثم توضع قطع اللحم مسلوق أو محمر حسب الرغبة، وبذلك نكون قدمنا الفتة المصرية بلحم الغنم شهية ولذيذة للغاية. طريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني مقادير الفتة باللحم الضانيطريقة عمل الفتة المصرية باللحم الضاني

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