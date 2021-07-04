أخيرا اقوى كرياتين لفرد الشعر وتنعيمه وترطيبه بمكونات طبيعية من المنزل

أخيرا اقوى كرياتين لفرد الشعر، تعتبر مشكلة الشعر من أكثر الأمور التي تزعج الكثير من النساء، خاصة أن الشعر المجعد يحتوي على الكثير من التقشر أو ما يسمى بالمموج، مما يضع معظمهن في حالة من القلق الشديد والإحراج، مما يضطرهن للبحث عن مكون طبيعي. في مختلف المحركات يمكن أن يساعدهم في فرد شعرهم تمامًا والابتعاد عن أي مواد كيميائية، ولهذا نقدم لك أقوى كرياتين لفرد الشعر الرائع من خلال موقعنا الإلكتروني الذي يمكنه فرد شعرك بشكل فعال.

اقوى كرياتين لفرد الشعر

العديد من أبحاث العلماء أكدت أن المكونات الطبيعية المنزلية هي من أكثر الأشياء التي تعيد للشعر حيويته، وتقوم بتغذيته وتعطيه منظر صحي لامع، وأيضاً تقوم بفرده وتنعيمه وتكثيفه في وقت قصير، تابعي معنا الوصفات التالية عزيزتي القارئة لتحصلي على شعر جذاب بهذه الوصفات البسيطة الغير مكلفة تماما ويمكنك استخدامها بصفة دائمة حتى تحافظي على جمال شعرك.

وصفة الموز

مكونات وصفة الموز

2 حبة الموز.

ملعقة كبيرة من الزبادي العادي.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

1 حبة من البيض.

في طبق قومي بهرس الموز جيدًا حتى يصبح قوام شبه كريمي.

في طبق آخر قومي بخفق البيض جيدًا ويمكنك وضع قطره من أي وزيت عطري عليه.

قومي بإضافة الزبادي على الموز مع التقليب الجيد وعند إتمام الامتزاج قومي بوضع البيض والعسل.

قومي بتقسيم الشعر إلى نصفين و ابدأي في توزيع الكريم على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الكريم على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بشطفه باستخدام الماء الفاتر.

كرري هذا الكريم مرتين في الأسبوع وسوف تندهشين من النتيجة الطبيعية التي حصلتي عليها.

طريقة التحضير وصفة الموزوصفة الخميرة الفورية لفرد الشعر

مكونات وصفة الخميرة الفورية

1 باكت من الخميرة.

2ملعقة من النشا.

1 حبة من البيض.

3ملعقة من خل التفاح الأصلي.

في طبق قومي بخلط كافة المكونات سابقة الذكر واخلطيهم جيدًا.

فري الشعر وابدئي في توزيع الكريم علية واتركيه لمد نص ساعة.

ثم قومي بشطفه بعد مرور الوقت وسوف تندهشين من النتيجة.

كرري الكريم مرة كل أسبوع.

طريقة تحضير وصفة الخميرة الفورية لفرد الشعر