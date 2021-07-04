ملك التفتيح ماسك التفتيح الرهيب: سر ياباني لتفتيح فوري قبل العيد2021

يعد ماسك التفتح الرهيب ، من أجمل المسكات لتفتيح البشرة 10 درجات فوري قبل العيد للحصول علي بشرة ناصعة البياض، ويعتبر هذا الماسك مشهور جداً في مصر والسعودية والدول العربية حيث تتمنا كل فتاه الحصول علي بشرة جميلة قبل العيد بأيام قليل، ووصفتنا تساعد علي التفتيح فوري من اول استعمال، ويمكن عمل أكثر من وصفة للتفتيح، ولاكن ماسك التفتيح من اهم وصفات التفتيح، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال طريقة عمل ماسك التفتيح الرهيب المصنف ملك التفتيح وسر ياباني في تفتيح البشرة قبل العيد لن تتخيلي النتيجة2021.

مكونات ماسك التفتيح الرهيب وسر ياباني لتفتيح البشرة فوري قبل العيد

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الماسك من مكونات طبيعية جداً دون مواد ضارة بالبشرة وهي كالتالي:-

معلقة من ألارز.

كوب من الماء.

كوب من الحليب.

صابون دوف.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير الماسك في المنزل بخطوات بسيطة من دون تعب او تكلفة وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضعه علي النار ونضيف بداخله معلقة الارز وكوب الماء ونصف كوب الحليب ونتركها علي نار هادية حتي ينضج الارز. ثم نطفي النار ونضع الارز في الخلاط بعد النضج ونضيف عليه باقي كوب الحليب ونخلطهم لمدة 5 دقائق ثم نصفي الخليط حتي نحصل علي خليط ملمسه كريمي. نحضر الصابونة ونبشرها حتي نحصل علي معلقة منها ثم نضع الخليط علي النار ونضيف الصابون الية ونقلبهم حتي تتجانس المكونات جيداً. ثم نطفي النار ونضع كمية قليلة من الحليب ونصف ليمونة ونقلبهم جيدا ويفضل استخدام الماسك قبل النوم. نغسل البشرة ونضع الخليط علي الوجه او اي مكان فيه مناطق سوداء ونضع الماسك عليها قبل النوم ونتركه لمدة ليلة كامله. ثم في الصباح نغسل مكان الماسك ونكرر الوصفة يوميا لمدة اسبوع قبل العيد للحصول علي درجات خرافية من التفتيح الرهيب.

مكونات عمل ماسك خرافي لتفتيح البشرة وإزالة الهالات السوداء

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة في أعداد الماسك داخل المنزل بمكونات طبيعية جداً وهي كما يلي:-

معلقتين من الحنه البيضاء.

معلقة من زيت الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الماسك داخل المنزل بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-