أسرع باتيه بالجبنة ممكن تعمليه فالبيت بأكثر من حشوة ولادك حيطلبوه منك علطووول

أسرع باتيه بالجبنة في المنزل بطريقة سهلة جدا وسريع، يمكن عمله في المنزل بأكثر من حشوه ومفيد وصحي وبديل جيد عن الباتيه الجاهز، من المفضلات لدى الأطفال كما يمكن تخزينه في لفريزر وسوف نوضح بالتفصيل جميع المكونات وطريقك العمل وطريقة التخزين أيضا، يحتوي على العديد من المكونات المفيدة جدا للأطفال يمكن إضافة اللبن أو الزبادي يمكن إضافة البيض، لذلك يعتبر وجبة كاملة متكاملة للأطفال ويمكن تقديمها لهم في الإفطار والعشاء.

كيلو من الدقيق

ملعقة خميرة كبيرة

ملعقة سكر كبيرة

ملعقة ملح

نصف كوب من الزبدة ويمكن استبدالها بالسمن أو الزبدة.

كوب من اللبن الدافئ للعجن

نصف كوب من الزبادي

مكونات أسرع باتيه بالجبنة في المنزل

جبن قريش بالنعناع

جبن أبيض بالزعتو

بسطرمة

جبنه رومي

الحشوة:طريقة تحضير الباتيه بالجبنة

في البداية نقوم بوضح المكونات الجافة في إناء العجن، نقوم بوضع كيلو الدقيق مع ملعقة الخميرة وملعقة السكر وملعقة الملح التي تسهل تفاعل مادة الجلوتن في الدقيق لذلك تعتبر مهمة جدا في مرحلة العجن، وبالنسبة لملعقة السكر فهي تساعد جيدا في سرعة تفاعل الخميرة، بهذا الشكل نكون وضعنا جميع المكونات الجافة داخل الإناء ونخلطهم جيدا، نقوم بوضع اللبن والزبادي التي تجعل العجينة أكثر هشاشة وتصبح طرية جدا، ثم نضيف الزيت أو السمن ونخلطهم جيدا ثم نضعهم على الخليط الجاف.

طريقة عمل الباتيه المورق

بعد إضافة جميع المكونات نقوم بتشغيل العجان لمدة خمس دقائق على سرعة متوسطة، في حالة عدم توافر العجان نقوم بالعجن بمدة عشر دقائق وتعتبر خطوة العجن من أهم الخطواط للحصول على البانية البيتي المميز بطعم رائع وقوام وملمس أكثر روعة، بعد تفاعل مادة الجلوتن داخل العجين يمكن تركة ليخمر لمدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن ساعتين، للحصول على أفضل نتيجة يمكن تغطية العجين باسترتش ليمنع دخول الهواء.

طريقة تحضير الباتيه والحشو

يمكن تقسم العجين إلى كور صغيرة على حسب حجم الباتيه سواء كان ساندوتش أو ميني باتيه، نفرد العجين على السطح وندهن الزبدة ونضع الحشو على حسب الرغبة ثم نقوم بغلق العجين عن طريف لف العجين على الحشو ونضع السمسم أو حبة البركة كما يمكن أضافه الشوفان، ثم نوصهم داخل الصاج ونضعهم في الفرن على درجة حرارة متوسطة وتشغيل السراية لمده عشر دقائق للحصول على وجه ذو لون رائع.