لن تصدقي سحر كريم نيفيا للشعر الخشن والمجعد هيحوله حرير في 30 دقيقة اقوي من الكيراتين

لن تصدقي سحر كريم نيفيا للشعر الخشن والمجعد ، يوجد بعض المنتجات الجيدة التي أُنتجت من أجل العناية بالبشرة وأثلتت فاعليتها بكفاءة ولكن لم تثبت فاعليتها فقط فيما يخص البشرة وترطيبها بل أنها استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا على الشعى أيضًا وذلك من حيث فرد الشعر الخشن وتنعيمه، وتعد النساء ذواتي الشعر المجعد أو الخشن من أكثر النساء اللواتي تعانين دائمًا عند الخروج وءلك بسبب مظهر شعرهن الذي يسبب لهم الكثير من الإزعاج والقلق وفي بعض الأحيان يصبح عندهم انعدام ثقة في النفس، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا اليوم خطوات فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد بوصفات سهلة وطرق غير مكلفة على الإطلاق. لن تصدقي سحر كريم نيفيا للشعر الخشن والمجعد لن تصدقي سحر كريم نيفيا للشعر الخشن والمجعد مكونات الوصفة عبوة ضغيرة الحجم من كريم نيفيا

ملعقة من زيت الجوجوبا

ملعقة من زيت جوز الهند

عدد ملعقة من زيت الزيتون

عدد ملعقة من زيت الأرجان خطوات إعداد الوصفة في البداية قومي بخلط كريم نيفيا مع زيت الزيتون والجوجوبا والأرجان جيدًا حتى تمام التجانس.

قومي بتذويب زيت جوز الهند في حمام بخار مائي حتى يصبح سائلًا.

أضيفي زيت جوز الهند على خليط نيفيا واستمري في التقليب حتى يكون المزيج متجانس وذو قوام خفيف.

يمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل الأبيض لزيادة الفائدة للشعر.

ضعي المزيج على شعرك كله من منبت الرأس وحتى الأطراف.

اتركي ماسك نيفيا على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتان.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو ولا تنسي تكرار هذه التجربة مرة كل أسبوع من أحل نتيجة أفضل. وصفة كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر وصفة كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر مكونات الوصفة عبوة صغيرة من كريم البانثينول.

عدد 2 ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا خطوات إعداد الوصفة قومي بتذويب زبدة الشيا وزيت جوز الهند في إناء مناسب في المايكرويف لمدة 5 ثوان.

أضيفي كريم البانثينول والعسل الأبيض وزيت الزيتون على المزيج السابق واستمري في التقليب إلى أن يصبح القوام متجانسًا وناعمًا.

ضعي الماسك على شعرك من الجذور وحتى نهاية الأطراف لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا وكرري التجربة مرة كل أسبوع. الوسوم

لن تصدقي سحر كريم نيفيا للشعر الخشن والمجعد ، يوجد بعض المنتجات الجيدة التي أُنتجت من أجل العناية بالبشرة وأثلتت فاعليتها بكفاءة ولكن لم تثبت فاعليتها فقط فيما يخص البشرة وترطيبها بل أنها استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا على الشعى أيضًا وذلك من حيث فرد الشعر الخشن وتنعيمه، وتعد النساء ذواتي الشعر المجعد أو الخشن من أكثر النساء اللواتي تعانين دائمًا عند الخروج وءلك بسبب مظهر شعرهن الذي يسبب لهم الكثير من الإزعاج والقلق وفي بعض الأحيان يصبح عندهم انعدام ثقة في النفس، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا اليوم خطوات فرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد بوصفات سهلة وطرق غير مكلفة على الإطلاق. لن تصدقي سحر كريم نيفيا للشعر الخشن والمجعد لن تصدقي سحر كريم نيفيا للشعر الخشن والمجعد مكونات الوصفة عبوة ضغيرة الحجم من كريم نيفيا

ملعقة من زيت الجوجوبا

ملعقة من زيت جوز الهند

عدد ملعقة من زيت الزيتون

عدد ملعقة من زيت الأرجان خطوات إعداد الوصفة في البداية قومي بخلط كريم نيفيا مع زيت الزيتون والجوجوبا والأرجان جيدًا حتى تمام التجانس.

قومي بتذويب زيت جوز الهند في حمام بخار مائي حتى يصبح سائلًا.

أضيفي زيت جوز الهند على خليط نيفيا واستمري في التقليب حتى يكون المزيج متجانس وذو قوام خفيف.

يمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل الأبيض لزيادة الفائدة للشعر.

ضعي المزيج على شعرك كله من منبت الرأس وحتى الأطراف.

اتركي ماسك نيفيا على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتان.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو ولا تنسي تكرار هذه التجربة مرة كل أسبوع من أحل نتيجة أفضل. وصفة كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر وصفة كريم البانثينول لتنعيم وفرد الشعر مكونات الوصفة عبوة صغيرة من كريم البانثينول.

عدد 2 ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا خطوات إعداد الوصفة قومي بتذويب زبدة الشيا وزيت جوز الهند في إناء مناسب في المايكرويف لمدة 5 ثوان.

أضيفي كريم البانثينول والعسل الأبيض وزيت الزيتون على المزيج السابق واستمري في التقليب إلى أن يصبح القوام متجانسًا وناعمًا.

ضعي الماسك على شعرك من الجذور وحتى نهاية الأطراف لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا وكرري التجربة مرة كل أسبوع.

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