طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة السحري في تبييض البشره وإزالة التجاعيد والكلف من أول مرة

طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة السحري في تبييض البشره ، البشرة من أكثر الأشياء في الجسم التي تهتم بها المرأة سواء إن كان امرأة متقدمة في العمر أو ما زالت شابة صغيرة، فاعتادت النساء دائمًا على الاهتمان بأنفسهن ومظهرهن حيث يعد وجه المرأة هو جمالها ويجب أن يكون ذات مظهر لائق لا يوجد به غمقان أو حبوب أو تجاعيد ونمش لذلك من خلال هذا المقال سنعرض بعض الوصفات المتميزة التفتيح البشرة تُصنع بمكونات طبيعية حتى تساعدك على استعادة لون بشرتك الطبيعي وإحيائها ونضارتها من جديد فقط تابعي المقال للنهاية حتى تستفيدي بهذه التجارب. طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة السحري في تبييض البشره طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة السحري في تبييض البشره مكونات الوصفة: عدد 2 ملعقة من القهوة

ملعقة كبيرة من الفازلين.

عدد 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

قطرات من عصير الليمون “للبشرة الدهنية” خطوات إعداد الماسك قومي أولًا بخلط مسحوق القهوة مع ماء الورد جيدًا.

أضيفي قطرات الليمون والفازلين الآن إلى المزيج السابق واستمري في التقليب حتى يكون القوام كريمي.

أضيفي قطرات الليمون والفازلين الآن إلى المزيج السابق واستمري في التقليب حتى يكون القوام كريمي. ضعي كريم القهوة الآن على المنطقة التي ترغبين بتفتيحها.

اتركي الكريم لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

اغسلي المكان جيدًا بالماء البارد واغلقي مشام البشرة بمكعب مثلج من ماء الورد.

كرري هذه التجربة مرتين في الأسبوع الواحد حتى تحصلى على نتيجة متميزة. وصفة كريم الطماطم والنشا لتفتيح البشرة وصفة كريم الطماطم والنشا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من مسحوق النشا

ثمرة متوسطة الحجم من الطماطم

ملعقة من العسل الأبيض خطوات إعداد الكريم في الخطوة الأولى يجب عليك أن تبشري ثمرة الطماطم بشرًا ناعمًا أو تفرميها في الكبة الكهربائية.

ثانيًا أضيفي النشا والعسل الأبيض على الطماطم وقومي بالتقليب حتى يختلط المكونات مع بعضهم البعض جيدًا.

ثانيًا أضيفي النشا والعسل الأبيض على الطماطم وقومي بالتقليب حتى يختلط المكونات مع بعضهم البعض جيدًا. اختبري الكريم على منطقة صغيرة في يدك حتى تتأكدي أنه لا يوجد منه حساسية.

ضعي كريم الطماطم على بشرتك الآن وقومي بالتدليك لمدة لا تقل عن 5 دقائق

.اتركي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي بشرتك الآن جيدًا بالماء البارد ومن ثم اغلقي المسام بمكعب ثلج.

رطبي بشرتك جيدًا بكريم مرطب منلسب ولا تنسي تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

يمكنك عمل ماسك طبيعي لتفتيح الوجه باستخدام ملعقة واحدة من العسل واضيفي اليها ملعقة من عصير الليمون وملعقتان من زيت اللوز ، قومي بخلط المكونات جيدا حتي تصبح سائلة، ثم قومي بوضع الماسك على شعرك من الأطراف للجذور ، واتركيه لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب وسوف تلاحظين جمال ونعومة شعرك. الوسوم

طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة السحري في تبييض البشره ، البشرة من أكثر الأشياء في الجسم التي تهتم بها المرأة سواء إن كان امرأة متقدمة في العمر أو ما زالت شابة صغيرة، فاعتادت النساء دائمًا على الاهتمان بأنفسهن ومظهرهن حيث يعد وجه المرأة هو جمالها ويجب أن يكون ذات مظهر لائق لا يوجد به غمقان أو حبوب أو تجاعيد ونمش لذلك من خلال هذا المقال سنعرض بعض الوصفات المتميزة التفتيح البشرة تُصنع بمكونات طبيعية حتى تساعدك على استعادة لون بشرتك الطبيعي وإحيائها ونضارتها من جديد فقط تابعي المقال للنهاية حتى تستفيدي بهذه التجارب. طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة السحري في تبييض البشره طريقة عمل كريم الفازلين والقهوة السحري في تبييض البشره مكونات الوصفة: عدد 2 ملعقة من القهوة

ملعقة كبيرة من الفازلين.

عدد 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

قطرات من عصير الليمون “للبشرة الدهنية” خطوات إعداد الماسك قومي أولًا بخلط مسحوق القهوة مع ماء الورد جيدًا.

أضيفي قطرات الليمون والفازلين الآن إلى المزيج السابق واستمري في التقليب حتى يكون القوام كريمي.

أضيفي قطرات الليمون والفازلين الآن إلى المزيج السابق واستمري في التقليب حتى يكون القوام كريمي. ضعي كريم القهوة الآن على المنطقة التي ترغبين بتفتيحها.

اتركي الكريم لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

اغسلي المكان جيدًا بالماء البارد واغلقي مشام البشرة بمكعب مثلج من ماء الورد.

كرري هذه التجربة مرتين في الأسبوع الواحد حتى تحصلى على نتيجة متميزة. وصفة كريم الطماطم والنشا لتفتيح البشرة وصفة كريم الطماطم والنشا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من مسحوق النشا

ثمرة متوسطة الحجم من الطماطم

ملعقة من العسل الأبيض خطوات إعداد الكريم في الخطوة الأولى يجب عليك أن تبشري ثمرة الطماطم بشرًا ناعمًا أو تفرميها في الكبة الكهربائية.

ثانيًا أضيفي النشا والعسل الأبيض على الطماطم وقومي بالتقليب حتى يختلط المكونات مع بعضهم البعض جيدًا.

ثانيًا أضيفي النشا والعسل الأبيض على الطماطم وقومي بالتقليب حتى يختلط المكونات مع بعضهم البعض جيدًا. اختبري الكريم على منطقة صغيرة في يدك حتى تتأكدي أنه لا يوجد منه حساسية.

ضعي كريم الطماطم على بشرتك الآن وقومي بالتدليك لمدة لا تقل عن 5 دقائق

.اتركي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي بشرتك الآن جيدًا بالماء البارد ومن ثم اغلقي المسام بمكعب ثلج.

رطبي بشرتك جيدًا بكريم مرطب منلسب ولا تنسي تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

يمكنك عمل ماسك طبيعي لتفتيح الوجه باستخدام ملعقة واحدة من العسل واضيفي اليها ملعقة من عصير الليمون وملعقتان من زيت اللوز ، قومي بخلط المكونات جيدا حتي تصبح سائلة، ثم قومي بوضع الماسك على شعرك من الأطراف للجذور ، واتركيه لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب وسوف تلاحظين جمال ونعومة شعرك.

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