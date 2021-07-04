معجزة كريم الفازلين وسر مفعولة لفرد وتنعيم وتطويل الشعر وتغطية الشيب فى ساعة واحدة

معجزة كريم الفازلين وسر مفعولة لفرد وتنعيم وتطويل الشعر ، يعتبر الفازلين من أهم المنتجات التي يمكن أن يتم استخدامها للعناية بجمال وصحة الشعر، حيث أنه يحتوي على كثير من الفوائد أكثر من أي منتج أخر لأنه يمتلك نسبة كبيرة جداً من الدهون التي يمكنها أن تعمل على ترطيب الشعر وجعله لامع وجذاب كما أنه يساعد على إطالته ويتم استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها معاً في سطورنا القادمة.

معجزة كريم الفازلين وسر مفعولة لفرد وتنعيم وتطويل الشعر

يمتلك الفازلين الكثير من الفوائد للشعر ومنها الآتي:

يساعد في جعل الشعر لامع وجذاب.

يعالج الشعر التالف والمتقصف.

يعمل على إطالة ونمو وتكثيف الشعر .

. يقلل من تشابك الشعر ويمنع من تغير لونه ويساهم في تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس.

عندما يتم استخدام الفازلين مع بعض من المكونات يساعد على إطالة ونمو الشعر ويتم استخدامه أيضاً لترطيب الشعر وعلاج الشيب المبكر وخلافه ومن أفضل طرق استخدام الفازلين التالي:

تعتبر هذه من الطرق الذي تستخدم في علاج الكثير من مشكلات الشعر الذي لا تنتهي بهذه الطريقة:

5 كبسولات فيتامين E.

3 ملاعق كبيرة جل الصبار.

3 ملاعق كبيرة فازلين.

في وعاء صغير الحجم قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يتكون لديك خليط كريمي وهذا يجعل فرد الخليط على الشعر سهلاً.

قبل تطبيق الكريم على الشعر لابد من أن يتم تمشيطه في البداية.

بعد ذلك يمكنك أن تقومين بتوزيع الكريم على جميع خصلات الشعر ولكن يجب أن تبدئين بتدليك فروة الرأس حتى أن تصلين لنهاية أطراف الشعر.

ثم يتم تغطيه الشعر بغطاء الاستحمام ومن ثم عليك الانتظار لأكثر من 7 ساعات.

بعدها يمكنك القيام بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو لإزالة بقايا كريم الفازلين.

ولكي تحصلين على نتائج فعالة عليك بالاستخدام من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع الواحد.

معظم الفتيات تحب الشعر المصبوغ ولكن لا يجدون الطريقة الجيدة للعناية بهذا النوع من الشعر، لذا من الأفضل استخدام كريم الفازلين عن طريق تطبيق القليل منه على الشعر بعد أن يتم غسله وتجفيفه بعدها يطبق القليل منه على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف ومن ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو ويمكن وضع القليل من كريم الفازلين حتى يمنحه اللمعان.