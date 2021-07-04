طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

السمبوسة تعتبر من أكثر الأطباق المهمة في العزومات الكبيرة، لأنها تتميز بطعمها المقرمش ورائحتها الشهية، والتي يحبها الكثير من الأشخاص، خاصة الاطفال، ويمكن حشوها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل السمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: 2 كأس كبير من الدقيق.

10 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ماء فاتر للعجن. طريقة التحضير امزجي زيت الذرة مع مقدار الدقيق، والملح في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الماء الفاتر بشكل تدريجي إلى خليط الدقيق، ثم قومي بخلط المكونات جيدا، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء، ثم غطيها بورق نايلون، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة. قومي بتشكيل العجينة إلى 4 أجزاء، ثم ضعيها في وعاء، ثم غطيها بورق نايلون لمدة 10 دقائق. افردي العجينة على منضدة نظيفة بواسطة النشابة، حتى تصبح رقيقة، ثم قطعي العجين على هيئة مستطيلات متساوية الحجم. طريقة عمل السمبوسة بحشوة اللحمة بالخضار طريقة التحضيرطريقة عمل السمبوسة بحشوة اللحمة بالخضار المكونات: ربع كيلو لحم مفروم.

نصف كوب كبير من البصل المهروس.

50 جرام من شرائح الجزر المسلوقة.

ثلث كوب صغير من شرائح البطاطس المسلوقة.

خمس ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

40 جرام بازلاء مسلوقة.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

رشة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا. طريقة التحضير ضعي مقلاة كبيرة على النار، ثم ضيفي إليها ملعقة زيت زيتون، ثم ضيفي إليه البصل، ثم اتركيه حتى يذبل. ضيفي مقدار اللحم إلى البصل، ثم وزعي فوقها جميع البهارات، والتوابل، ثم اتركيها حتى تنضج. اسكبي باقي المكونات ماعدا البطاطس فوق خليط اللحم، ثم اتركيها لمدة 5 دقائق، ثم ضيفي إليها البطاطس، ثم اتركيها جانبا. وزعي خليط الحشوة فوق عجينة السمبوسة، ثم قومي بلفها. طريقة عمل السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر طريقة التحضيرطريقة عمل السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر المكونات: 150 جرام جبن موزاريلا مبشورة.

نصف كوب صغير جبن شيدر مبشورة.

4 ملاعق صغيرة من الزعتر الفريش.

75 جرام من شرائح الزيتون. طريقة التحضير امزجي جميع المكونات جيدا، وزعي الحشوة فوق عجينة السمبوسة، ثم لفيها، حتى تصبح جاهزة للطهي. طريقة التحضير الوسوم

السمبوسة تعتبر من أكثر الأطباق المهمة في العزومات الكبيرة، لأنها تتميز بطعمها المقرمش ورائحتها الشهية، والتي يحبها الكثير من الأشخاص، خاصة الاطفال، ويمكن حشوها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل السمبوسة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات: 2 كأس كبير من الدقيق.

10 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ماء فاتر للعجن. طريقة التحضير امزجي زيت الذرة مع مقدار الدقيق، والملح في وعاء متوسط الحجم. ضيفي الماء الفاتر بشكل تدريجي إلى خليط الدقيق، ثم قومي بخلط المكونات جيدا، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء، ثم غطيها بورق نايلون، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة. قومي بتشكيل العجينة إلى 4 أجزاء، ثم ضعيها في وعاء، ثم غطيها بورق نايلون لمدة 10 دقائق. افردي العجينة على منضدة نظيفة بواسطة النشابة، حتى تصبح رقيقة، ثم قطعي العجين على هيئة مستطيلات متساوية الحجم. طريقة عمل السمبوسة بحشوة اللحمة بالخضار طريقة التحضيرطريقة عمل السمبوسة بحشوة اللحمة بالخضار المكونات: ربع كيلو لحم مفروم.

نصف كوب كبير من البصل المهروس.

50 جرام من شرائح الجزر المسلوقة.

ثلث كوب صغير من شرائح البطاطس المسلوقة.

خمس ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

40 جرام بازلاء مسلوقة.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

رشة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا. طريقة التحضير ضعي مقلاة كبيرة على النار، ثم ضيفي إليها ملعقة زيت زيتون، ثم ضيفي إليه البصل، ثم اتركيه حتى يذبل. ضيفي مقدار اللحم إلى البصل، ثم وزعي فوقها جميع البهارات، والتوابل، ثم اتركيها حتى تنضج. اسكبي باقي المكونات ماعدا البطاطس فوق خليط اللحم، ثم اتركيها لمدة 5 دقائق، ثم ضيفي إليها البطاطس، ثم اتركيها جانبا. وزعي خليط الحشوة فوق عجينة السمبوسة، ثم قومي بلفها. طريقة عمل السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر طريقة التحضيرطريقة عمل السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر المكونات: 150 جرام جبن موزاريلا مبشورة.

نصف كوب صغير جبن شيدر مبشورة.

4 ملاعق صغيرة من الزعتر الفريش.

75 جرام من شرائح الزيتون. طريقة التحضير امزجي جميع المكونات جيدا، وزعي الحشوة فوق عجينة السمبوسة، ثم لفيها، حتى تصبح جاهزة للطهي. طريقة التحضير

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