تنظيف الكرشة باسرع واسهل طريقة بمكون واحد خارق وإزالة الرائحة هتطلع معاكى زى القشطة

تنظيف الكرشة باسرع واسهل طريقة بمكون واحد ، يوجد العديد من الطرق الذي يمكن أن تستخدم عند تنظيف الكرشة في البيت خاصة وأننا نستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يكثر به ذبح الأضاحي وهناك من يحب تناول الكرشة ولكن الذي يمنعهم عنها عدم قدرتهم على تنظيفها، واليوم سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتنظيف الكرشة خلال السطور القادمة.

تنظيف الكرشة باسرع واسهل طريقة بمكون واحد

سوف نساعدكم اليوم على تقديم أفضل طريقة لتنظيف الكرشة في البيت باستخدام أفضل المكونات المنزلية التي تتمثل فيما يلي:

الملح والليمون من أكثر المكونات الطبيعية المفيدة جداً التي تعمل على تنظيف الكرشة بعمق شديد وتقضي على الجراثيم والبكتيريا التي تتراكم بداخلها ويتم استخدامها بهذه الطريقة ومنها:

قومي بوضع الكرشة في قدر كبير وواسع قومي بغسلها تحت الماء الجاري ولحوالي 10 دقائق حتى تتخلصين من جميع الرواسب الموجودة بداخلها.

ومن ثم يتم تصفيتها من الماء ومن ثم يتم نقعها في مقدار مناسب من الماء والملح والليمون حسب كمية الكرشة وانتظري ساعة كاملة.

قومي بكشط الكرشة بواسطة طرف السكين حتى تتخلصين من الطبقة الخارجية لها ومن ثم يتم غسلها تحت الماء وانقعيها لمدة 15 دقيقة بالملح والليمون.

قومي بالتخلص من البواقي التي تكون موجودة بالكرشة باستخدام طرف السكين مرة ثانية ومن ثم يتم غسلها بالماء وسوف تلاحظين الفرق في لونها حتى أن تصبح بيضاء وخالية تماماً من البقع الداكنة.

قومي بعد ذلك بغسيل الكرشة بالملح والدقيق لمدة 10 دقائق حتى أن تصبح نظيفة جداً.

يتم نقعها مرة أخرى بالماء واضيفي لها مقدار من الخل والليمون والملح حتى يتم التخلص من الرائحة الكريهة العالقة بها ولمدة ساعة كاملة.

بعدها قومي بتصفيتها من الماء وشطفها بالماء فقط حتى أن تصبح جاهزة للطبخ.

تعتبر واحدة من أفضل الطرق الذي يتم استخدامها في تحضير الكرشة والتي تتم كالتالي:

2 كوب أرز.

1 كوب حمص مسلوق.

زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

كرشة نظيفة.

2/1 كيلو لحم مفروم.