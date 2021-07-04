ماسك النشا والبيض أقوى وصفة مجربة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه فى وقت قياسي

ماسك النشا والبيض من الوصفات الطبيعية المجربة، و التى أثبتت نجاحها بعد أن استخدمها العديد من النساء، وقدموا إعجابهم الكبير بنجاح هذه التجربة في فرد الشعر وتنعيمه وأيضاً تغذيته، ونحن نقدم لحضراتكم الوصفات التى تعطي نتائج حقيقية وفعالة فى مجالات الشعر والبشرة، وقد تحدثنا فى الوصفات السابقة عن فوائد النشا العديدة للشعر من فرد وتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، وهذه الوصفة سوف تعجبكم جداً والتحديات الفرق من أول استعمال وستبهرك النتيجة التى ستشاهدينها، ويمكن استخدام هذه الوصفة للأطفال أيضاً حيث إن مكوناتها طبيعية ولا تسبب أى ضرر لفروة الرأس، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام ماسك النشا والبيض لفرد الشعر الخشن وتنعيمه.

مكونات ماسك النشا والبيض

يتكون ماسك النشا والبيض من مكونات بسيطة ولا يخلو منها اى منزل وهى كالتالي:

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

بياض حبتين من البيض.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل ماسك النشا والبيض سهلة وسريعة ولا تستغرق منكى وقت كبير واستخدامها أيضا سهلة وهى كمايلي:

نقوم بإحضار إناء زجاجى نظيف ونضع به بياض البيضتين وملعقتين النشا. ونقلبهم مع بعض جيدا حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح قوامه متماسك. وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والصابون الطبي للتخلص من الأتربة والغبار التى قد تعيق فائدة النشا. ثم نقوم بتوزيع الماسك على الشعر مع التدليك لبعض دقائق. ونغطي الشعر بفوطه أو كيس من البلاستيك ونتركه لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل مع الاسترخاء. وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر أو يمكنك غسله بالقهوة للتخلص من اى رائحة لا ترغبين بها. ونجففه بفوطه نظيفة بشكل لطيف. وسوف تلاحظين الفرق قبل استخدامه وبعد استخدامه. ويمكنك وضع الماسك على الشعر مرتين فى الإسبوع حتى تحصلين على النتيجة المرغوب فيها.

فوائد البيض للشعر