هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم والوجة بدون الم نهائيا مع التفتيح الفورى

هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم ، الشعر الزائد بالجسم يسبب إحراج كبير جداً للفتيات وهذا يجعلهم يقوموا بالبحث كثيراً عن طرق تساعدهم على إزالة الشعر من الجذور بدون الشعور بالألم، وكما نعلم أن هناك العديد من المنتجات التي يتم استخدامها في إزالة الشعر ولكنها تترك أثر على البشرة، واليوم سوف نقدم لك سيدتي أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر بدون ألم.

هدية لعرايس العيد ازالة شعر العانة والابط والجسم

يوجد الكثير من الخلطات التي تستخدم في إزالة الشعر من الجذور بدون الشعور بالألم والتي سوف نستعرضها عليكم اليوم حتى تساعدكم أن تتخلصوا من الشعر تماماً ومنها ما يلي:

يعتبر الدبس والسكر من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتحتوي على كثير من الفوائد ويتم استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة ومنها:

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

دبس السكر.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

قطعة من القماش.

في وعاء معدني متوسط الحجم قومي بوضع الدبس مع السكر وقلبيهم وتركيهم مع بعضهم على نار هادئة حتى أن يذوبوا تماماً.

يضاف إلى الخليط عصير الليمون الحامض وقلبيهم مع بعضهم ثم يتم رفع المكونات وتركيها حتى أن تبرد.

ضعي الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها ثم يوضع عليها قطعة من القماش وسحبيها برفق عكس نمو الشعر واستمر على ذلك حتى تنتهين تماماً.

ولكن إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة فهذه الخلطة لا تناسبك فيمكن ظهور حبوب.

تعد من الخلطات التي تستخدم في إزالة الشعر بدون ألم، وتكون واحدة من الخلطات المفيدة جداً للبشرة وتقلل من نمو الشعر وظهوره وتستخدم كما يلي:

2 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.

2 ملعقة كبيرة حليب.