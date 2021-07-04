طريقة عمل صابونة البقدونس والنشا الفعالة لتبييض البشرة بنتائج سريعة

صابونة البقدونس ، فعالة جدا في تبييض البشرة سواء بشرة الوجه أو الجسم، وكذلك تتكون من مكونات بسيطة وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة ولا تتضمن أية تعقيدات، كما أن الصابون الطبيعي بوجه عام سريع التحضير ويمكن عمل العديد من وصفات الصابون الطبيعي في المنزل مثل صابونة الجرجير لتكثيف الشعر والعناية به، وصابونة الأرز لتنقية وتبييض الوجه، وصابونة الخيار لترطيب البشرة الجافة، وصابونة حبة البركة أو الحبة السوداء الغنية بالزيوت المفيدة لصحة البشرة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة البقدونس.مكونات صابونة البقدونس
تتكون هذه الصابونة من مكونات معظمها طبيعية وبسيطة وأيضا متوفرة في كل منزل، كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة كثيرا ومكوناتها كالتالي:
- ٧٥ جرام من صابون الجلسرين المبشور أو من الصابون الخام.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ونصف حزمة من البقدونس المفرومة أو كوب ونصف من البقدونس المفروم.
- نصف كوب من ماء الورد.
صابونة البقدونس لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد في إعدادها وسنقوم باستخدام الخلاط أثناء إعدادها وطريقة تحضير الصابونة كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الكوب ونصف من البقدونس ونصف كوب من ماء الورد والعسل والحليب البودرة في الخلاط.
- ثم نضيف النشا في الخلاط علي باقي المكونات ونستمر في الخلط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعدما يتم خلط جميع المكونات في الخلاط جيدا وتتجانس جميع المكونات نقوم بوضع الخليط علي نار هادئة جدا حتى يسخن الخليط قليلا.
- بعد ذلك نقوم بإذابة الصابون الخام المبشور علي نار هادئة، ثم نضيفه علي خليط البقدونس ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض علي نار هادئة.
- ونستمر في التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بصبه علي قالب من السيليكون أو أي علبة بلاستيكية متوفرة في المنزل تصلح لأن تكون قالبا.
- ونتركه لمدة ساعتين حتي يتصلب قوام الصابون.
- وبعدما يتصلب الصابون ويقسو قوامه نقوم بإخراجه من القالب ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام
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صابونة البقدونس ، فعالة جدا في تبييض البشرة سواء بشرة الوجه أو الجسم، وكذلك تتكون من مكونات بسيطة وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة ولا تتضمن أية تعقيدات، كما أن الصابون الطبيعي بوجه عام سريع التحضير ويمكن عمل العديد من وصفات الصابون الطبيعي في المنزل مثل صابونة الجرجير لتكثيف الشعر والعناية به، وصابونة الأرز لتنقية وتبييض الوجه، وصابونة الخيار لترطيب البشرة الجافة، وصابونة حبة البركة أو الحبة السوداء الغنية بالزيوت المفيدة لصحة البشرة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة البقدونس.مكونات صابونة البقدونس
تتكون هذه الصابونة من مكونات معظمها طبيعية وبسيطة وأيضا متوفرة في كل منزل، كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة كثيرا ومكوناتها كالتالي:
- ٧٥ جرام من صابون الجلسرين المبشور أو من الصابون الخام.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ونصف حزمة من البقدونس المفرومة أو كوب ونصف من البقدونس المفروم.
- نصف كوب من ماء الورد.
صابونة البقدونس لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد في إعدادها وسنقوم باستخدام الخلاط أثناء إعدادها وطريقة تحضير الصابونة كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الكوب ونصف من البقدونس ونصف كوب من ماء الورد والعسل والحليب البودرة في الخلاط.
- ثم نضيف النشا في الخلاط علي باقي المكونات ونستمر في الخلط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعدما يتم خلط جميع المكونات في الخلاط جيدا وتتجانس جميع المكونات نقوم بوضع الخليط علي نار هادئة جدا حتى يسخن الخليط قليلا.
- بعد ذلك نقوم بإذابة الصابون الخام المبشور علي نار هادئة، ثم نضيفه علي خليط البقدونس ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض علي نار هادئة.
- ونستمر في التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بصبه علي قالب من السيليكون أو أي علبة بلاستيكية متوفرة في المنزل تصلح لأن تكون قالبا.
- ونتركه لمدة ساعتين حتي يتصلب قوام الصابون.
- وبعدما يتصلب الصابون ويقسو قوامه نقوم بإخراجه من القالب ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام
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