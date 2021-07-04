صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الرمادي الغامق  لإطلالة متميزة دون الذهاب لصالون التجميل

صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الرمادي الغامق، يعتبر اللون الأشقر الرمادي الغامق من أكثر ألوان الصبغة المفضلة لدى العديد من الفتيات، حيث أنه يعد من أكثر الألوان رواجاً ويفضلها العديد من النساء لصبغ الشعر لإخفاء الشيب، حيث هناك نوعين من صبغة اللون الرمادي للشعر وهو صبغ الشعر رمادي فاتح أو رمادي غامق، حيث أن الرمادي الغامق يعمل على إخفاء الشعر الأبيض ويعطي شكل مميزاً للوجه، فهو يعد من الألوان العصرية المواكبة لأحداث الموضة، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الغامق في المنزل .صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الغامق
عادة ما تلجأ السيدات إلى صالون التجميل لصبغ الشعر باللون المفضل إليها والذي يتماشى كثيراً مع لون البشرة، ولكن تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي لتساقط الشعر على فترات متقاربة فيؤدي إلى تهالك الشعر وتقصفه على المدى البعيد، فهناك مواد طبيعية تعمل على صبغ الشعر وتعطيه اللون المفضل مثل صالون التجميل تماماً.
المكونات
- ثلاث ملاعق من الكركم.
- صفار 2 بيضة.
- كوب حناء.
- ملعقة خل تفاح.
- كوب يانسون مغلي.
- مقدار نصف كوب صغير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل
- فازلين.
- قفازات .
- ثوب قديم.
طريقة التحضير
- نحضر إناء بلاستيكي كبير يخلط فيه كافة المكونات المذكورة ما عدا الليمون ثم تخلط هذه المكونات معاً حتى الحصول على عجينة متجانسة.
- تترك العجينه ليلة كاملة حتى تختمر بعد ذلك يتم إضافة الليمون عليها وتعجن مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم دهن الفازلين حول منطقة الأذن والرقبة والجبهة ثم يتم لبس القفازات ولبس ثوب قديم.
- يقسم الشعر إلى أربع أجزاء ثم يطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي و ترك الصبغة على الشعر لمدة ست ساعات مع تدليك الخليط على الشعر حتى يتغلغل الشعر بالكامل .
- يغسل الشعر بالماء الفاتر حتى التخلص من الصبغة بالكامل، بعد ذلك يتم وضع مزيج من الزيوت، مثل القليل من زيت جوز الهند، وزيت الخروع، وزيت الزيتون، وزيت اللوز، ويتم وضعه على الشعر.
- يتم تدليك الزيوت على الشعر بالكامل واتركي الزيت على الشعر ساعة كاملة ثم يغسل الشعر بالماء الجاري.
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صبغ الشعر في المنزل باللون الأشقر الرمادي الغامق، يعتبر اللون الأشقر الرمادي الغامق من أكثر ألوان الصبغة المفضلة لدى العديد من الفتيات، حيث أنه يعد من أكثر الألوان رواجاً ويفضلها العديد من النساء لصبغ الشعر لإخفاء الشيب، حيث هناك نوعين من صبغة اللون الرمادي للشعر وهو صبغ الشعر رمادي فاتح أو رمادي غامق، حيث أن الرمادي الغامق يعمل على إخفاء الشعر الأبيض ويعطي شكل مميزاً للوجه، فهو يعد من الألوان العصرية المواكبة لأحداث الموضة، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الغامق في المنزل .صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الغامق
عادة ما تلجأ السيدات إلى صالون التجميل لصبغ الشعر باللون المفضل إليها والذي يتماشى كثيراً مع لون البشرة، ولكن تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي لتساقط الشعر على فترات متقاربة فيؤدي إلى تهالك الشعر وتقصفه على المدى البعيد، فهناك مواد طبيعية تعمل على صبغ الشعر وتعطيه اللون المفضل مثل صالون التجميل تماماً.
المكونات
- ثلاث ملاعق من الكركم.
- صفار 2 بيضة.
- كوب حناء.
- ملعقة خل تفاح.
- كوب يانسون مغلي.
- مقدار نصف كوب صغير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل
- فازلين.
- قفازات .
- ثوب قديم.
طريقة التحضير
- نحضر إناء بلاستيكي كبير يخلط فيه كافة المكونات المذكورة ما عدا الليمون ثم تخلط هذه المكونات معاً حتى الحصول على عجينة متجانسة.
- تترك العجينه ليلة كاملة حتى تختمر بعد ذلك يتم إضافة الليمون عليها وتعجن مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم دهن الفازلين حول منطقة الأذن والرقبة والجبهة ثم يتم لبس القفازات ولبس ثوب قديم.
- يقسم الشعر إلى أربع أجزاء ثم يطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي و ترك الصبغة على الشعر لمدة ست ساعات مع تدليك الخليط على الشعر حتى يتغلغل الشعر بالكامل .
- يغسل الشعر بالماء الفاتر حتى التخلص من الصبغة بالكامل، بعد ذلك يتم وضع مزيج من الزيوت، مثل القليل من زيت جوز الهند، وزيت الخروع، وزيت الزيتون، وزيت اللوز، ويتم وضعه على الشعر.
- يتم تدليك الزيوت على الشعر بالكامل واتركي الزيت على الشعر ساعة كاملة ثم يغسل الشعر بالماء الجاري.
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