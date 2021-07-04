طريقة عمل كحك السمسم الهشة اللذيذة بمكونات بسيطة مثل الجاهزة

كحك السمسم الهشة ، من أجمل أنواع المخبوزات التي تمتلك قوام هش وخفيف، ويقبل على شرائها الكثير من الناس، ويفضلون تناولها بكثرة بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وهى وجبة خفيفة يمكن تناولها على الإفطار والعشاء، وهى قرص سريعة التحضير ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، ومكوناتها بسيطة وتوجد في كل منزل، فلكل سيدة تبحث عن وجبة سريعة لتحضيرها لأسرتها بدل من شرائها من الخارج، تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كحك السمسم الهشة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كحك السمسم الهشة مكونات كحك السمسم الهشة سوف نتعرف على مكونات الكحك وهى كما يلي:- 1 كيلو من الدقيق. كيس من البيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية. نصف كوب من السكر. ذرة صغيرة من الملح. كوب من الزيت النقي. 2 كوب من الحليب الدافئ. كوب من السمسم للحشو. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كحك السمسم الهشة بمكونات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبهم جيدًا مع بعض.

ثم نضيف الزيت والحليب ونعجنهم جيدًا حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نغطي العجين ونتركه حتى يتحمر ويتضاعف حجمه.

نقوم بتقطيعه إلي كور صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نحضر طبق صغير ونضع به نصف كوب من الدقيق، وثلاث ملاعق من السكر ونقلبهم مع بعض.

ثم نحضر قطع العجين ونفردها على شعل دائرة ونضع في المنتصف ملعقة من الخليط السابق ونقوم بغلقها من الأطراف مثل الدائرة.

ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونرش السمسم على الوجه، ونضغط عليها بواسطة اليد حتى ترتاح.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نتركه على الصينية لمدة ربع ساعة حتى ترتاح ويرتفع حجمها.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيدًا.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ونقدمها بجانب كوب من الشاي الساخن وبالهناء الشفاء. نصائح عند عمل الكحك في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل القرص بكل سهولة وهى كما يلي:- يجب تخمير العجين جيدًا قبل التقطيع. يجب أن تكون كمية المقادير متساوية حتى نحصل على عجين هش. يفضل وضع الزيت حتى يصبح العجين الهش وخفيف. يجب تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الصواني داخلها الوسوم

كحك السمسم الهشة ، من أجمل أنواع المخبوزات التي تمتلك قوام هش وخفيف، ويقبل على شرائها الكثير من الناس، ويفضلون تناولها بكثرة بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وهى وجبة خفيفة يمكن تناولها على الإفطار والعشاء، وهى قرص سريعة التحضير ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، ومكوناتها بسيطة وتوجد في كل منزل، فلكل سيدة تبحث عن وجبة سريعة لتحضيرها لأسرتها بدل من شرائها من الخارج، تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كحك السمسم الهشة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كحك السمسم الهشة مكونات كحك السمسم الهشة سوف نتعرف على مكونات الكحك وهى كما يلي:- 1 كيلو من الدقيق. كيس من البيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية. نصف كوب من السكر. ذرة صغيرة من الملح. كوب من الزيت النقي. 2 كوب من الحليب الدافئ. كوب من السمسم للحشو. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كحك السمسم الهشة بمكونات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق وجميع المكونات الجافة ونقلبهم جيدًا مع بعض.

ثم نضيف الزيت والحليب ونعجنهم جيدًا حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نغطي العجين ونتركه حتى يتحمر ويتضاعف حجمه.

نقوم بتقطيعه إلي كور صغيرة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

نحضر طبق صغير ونضع به نصف كوب من الدقيق، وثلاث ملاعق من السكر ونقلبهم مع بعض.

ثم نحضر قطع العجين ونفردها على شعل دائرة ونضع في المنتصف ملعقة من الخليط السابق ونقوم بغلقها من الأطراف مثل الدائرة.

ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونرش السمسم على الوجه، ونضغط عليها بواسطة اليد حتى ترتاح.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نتركه على الصينية لمدة ربع ساعة حتى ترتاح ويرتفع حجمها.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج جيدًا.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ونقدمها بجانب كوب من الشاي الساخن وبالهناء الشفاء. نصائح عند عمل الكحك في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل القرص بكل سهولة وهى كما يلي:- يجب تخمير العجين جيدًا قبل التقطيع. يجب أن تكون كمية المقادير متساوية حتى نحصل على عجين هش. يفضل وضع الزيت حتى يصبح العجين الهش وخفيف. يجب تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الصواني داخلها

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