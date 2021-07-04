ماسك لإزالة التجاعيد نهائياً وشد البشرة بسرعة لبشرة أصغر 10 سنوات والنتيجة من أول دهنة

ماسك لإزالة التجاعيد منزلي وشديد الفاعلية هو ما سنقدمه لكم في السطور التالية، ولكن قبل أن نخبركم بالوصفة لابد أن نعرف من أين تأتي التجاعيد، وكيف تتشكل، وكيف يمكن التخلص منها، واحتلت الأقنعة حقًا مكان الصدارة في قائمة مستحضرات التجميل المضادة للتجاعيد، بالمقارنة مع الكريمات، نظراً لأن الماسكات عادة ما يكون لها تركيز أعلى من المواد الفعالة، وبالتالي يكون التأثير ملحوظًا جدًا، لذا سوف نخبركم السر.

ماسك لإزالة التجاعيد نهائيا

المكونات:

ملعقة من العسل.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان، ثم قومي بطحنه ناعماً.

ثلاث ملاعق من المياه المعدنية.

طريقة التحضير

يتم نقع ملعقة دقيق الشوفان في ثلاث ملاعق مياه معدنية وتركه طوال الليل.

يتم إضافة العسل ويقلب جيداً ثم يخفق في الخلاط.

قومي بغسل وجهك جيداً، ووزعي الخليط على البشرة، ويتم تركه لمدة 10 دقائق.

قومي بشطف الوجه بالماء الفاتر، ويتم تكرار الماسك مرتين في الأسبوع، وستلاحظين اختفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة.

مكونات فعالة لمحاربة التجاعيد

مضادات الأكسدة، والتي تحارب الجذور الحرة، وهي المتسبب الرئيسي في عملية الشيخوخة، لذا فان استخدام مضادات الأكسدة تمنع ظهور التجاعيد، وتعمل على استعادة نضارة ومرونة الجلد، وتصحح الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

حمض الهيالورونيك أحد أهم العناصر المقاومة للشيخوخة، وهو متواجد في شوربة اللحم والدجاج وجميع الخضروات الجذرية مثل البطاطا والبطاطس، وهو يوفر ترطيبًا مكثفًا، حيث تظهر التجاعيد غالبًا نتيجة للبشرة الجافة، ويملأها حمض الهيالورونيك حرفيًا من الداخل إلى الخارج، كما أنه ينشط الخلايا الليفية ويحفزها على تصنيع الكولاجين لمرونة البشرة وترطيبها.

ماسك بياض البيض والنخالة لتبييض وتفتيح الوجه

المكونات

بياض بيضة.

نخالة قمح، وهي تسمى الردة في مصر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من النشا.

ماء دافئ .

ملعقة جيلاتين صغيرة.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً، حتى تحصلي على عجينة ذات قوام مناسب، ثم وزعي ماسك لإزالة التجاعيد على الوجه والرقبة وعلى اليدين، واتركيه حتى يجف تماماً، ثم اشطفيه بالماء البارد، وماء الورد، ستلاحظين شد في الوجه وأيضاً تفتيح للبشرة، ويمكنكِ وضع المرطب المناسب.