كريم النشا والحنة البيضاء لتفتيح القدمين والنتيجة مذهلة من أول استخدام

يعتبركريم النشا والحنة البيضاء من أفضل كريمات التفتيح، التي تستخدم للقدمين والجسم كله حيث تمنح البشرة النعومة والبياض من أول استخدام، حيث يتكون من مواد طبيعية مفيدة للبشرة ولاتسبب لها أى أضرار، وتنتج مشكلة إسمرار القدمين وتشققهما من التعرض للشمس والعوامل الجوية مثل الغبار والتلوث، ويوجد الكثير من الكريمات في الصيدليات مخصصة للقدمين، ولكنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة، ولذلك تبحث النساء عن طريقة طبيعية للتخلص من تلك المشكلة المزعجة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كريم النشا والحنة البيضاء لتفتيح القدمين.

مكونات كريم النشا والحنة البيضاء

يتكون الكريم من مواد طبيعية لها فوائد كثيرة للبشرة، حيث تمنحها التفتيح والنعومة وتخلصها من البقع الداكنة، ويتم تحضير الكريم بالمكونات التالية:-

ملعقة من الحنة البيضاء.

ماء ورد حسب الحاجة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الطمي المغربي.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة تحضير كريم النشا والحنة البيضاء

تتميز طريقة التحضير بالسهولة والسرعة، وتتم بالخطوات التالية:-

نقوم بخلط الحنة البيضاء والنشا مع الطمي المغربي، ثم نضيف عصير الليمون. يتم إضافة ماء الورد تدريجيا حتى الحصول على قوام يشبه الكريم. نحفظ الكريم في علبة نظيفة ومعقمة ويظل صالح للاستخدام لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام

ندهن القدمين بالكريم ويترك لمدة عشر دقائق ثم نغسلهما بالماء الفاتر، ويفضل تكرار استخدامه ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

كريم طبيعي لترطيب القدمين

يتم تحضير الكريم بخلط ملعقة من زبدة الشيا وملعقة من زيت الورد، ثم نضيف ربع ملعقة من لون دم الغزال مع خلط المكونات حتى تتجانس، ويتم دهن القدمين بالكريم للحصول على الترطيب واللون الوردي الجميل.

ماسك الحنة البيضاء والزبادي لتفتيح البشرة

يستخدم ماسك الحنة البيضاء والزبادي لتفتيح الوجه والأماكن الداكنة، ويتم تحضيره بالخطوات التالية:-