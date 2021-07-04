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جمانة الصباغ الأحد,04 تموز (يوليو) 2021 - 19:30
عصائر مفيدة للجهاز الهضمي خلال عيد الاضحي 2021، ويعد الجهاز الهضمي أول وأكثر أعضاء الجسم التي تعاني وبشدة، أثناء المناسبات والأعياد والاحتفالات، نظراً لإقبال الناس على تناول الطعام بشراهة.
وعليه، يصاب الإنسان بالعديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الاتنفاخ وعسر الهضم والحرقة والحموضة وغيرها، ويقضي معظمنا الوقت طريح الفراش أو يتعالج من هذه الأعراض نتيجة الاسراف في الاكل.
لذا وقبل حلول عيد الاضحى المبارك هذا العام، ننصح الجميع بالتعقل والإعتدال في تناول الطعام والحلويات. كما نقدم لكم مجموعة من العصائر المفيدة التي تساعد في إراحة الجهاز الهضمي من تداعيات الاكل الكثير.
عصائر مفيدة للجهاز الهضمي خلال عيد الاضحي 2021
للأسف، فإن عيد الأضحى كما عيد الفطر، مرتبط بشكل وثيق بتناول اللحوم الدسمة ما يشكل عبئاً على صحة الجهاز الهضمي.
ويساعد تناول بعض العصائر في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخفيف منها، وهذه العصائر دوت الخليج التالية:
- الليمون: يساعد تناول عصير الليمون في اتمام عملية الهضم، كونه يحتوي على إنزيمات تعزز تفتيت الأطعمة الدسمة وتنظف الجسم من السموم. وينصح بتناول كوب من عصير الليمون قبل مدة من تناول الطعام.
- الزنجبيل: من النباتات المشهورة بفوائدها الصحية خصوصاً على صحة الجهاز الهضمي، ويسهم تناول كوب من الزنجبيل المحلى بعسل النحل في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي قبل تناول اللحوم الدسمة.
- النعناع: ويساعد تناول كوب من النعناع البارد على تهدئة الأعصاب وتحسين عمل الجهاز الهضمى بشكل فعال، خاصة بعد تناول اللحوم الدسمة.
عصائر مفيدة للجهاز الهضمي في عيد الاضحي 2021
كذلك، اخترنا لكم مجموعة من العصائر الطبيعية التي تطهر الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين أدائه، كما أوردها موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع ""بولدسكاي" المعني بالصحة:
- عصير البرتقال والسبانخ والصبار: يقلل حمض الستريك في البرتقال من الاصابة بالام المعدة، كما ان محتواه من الالياف القابلة للذوبان يغلَف جدران الامعاء ويسمح بتحسين امتصاص المواد الغذائية. في حين ان اوراق السبانخ توفر التغذية اللازمة للجسم، أما الصبار فيحتوي على إنزيمات وفيتامينات ومعادن وأحماض أمينية تساعد في طرد السموم وتطهير الجهاز الهضمي.
- عصير العنب الأحمر والملفوف والكرفس: غني بالالياف القابلة للذوبان الموجودة في العنب ما يحول دون الاصابة باضطرابات الامعاء والامساك. اما الملفوف فيحول دون الإصابة بالتهاب جدران الامعاء فيما يوفر الكرفس الحديد وعدداً من العناصر الغذائية المطلوبة للجسم.
- عصير الجزر والبطاطا الحلوة: يعد الجزر مصدراً غنياَ بالألياف القابلة للذوبان والتي تعزز عمل الجهاز الهضمي، فيما تحتوي البطاطا الحلوة على النشا والمغنيسيوم والألياف التي تعتبر علاجاً لقرحة المعدة.
- عصير التفاح الأخضر والخيار: يقي التفاح الاخضر من الاصابة بسرطان القولون، كما ينظم حركة الامعاء، أما الخيار فيساعد على تهدئة الجهاز الهضمي.
- عصير الكمثرى والكرفس والزنجبيل: ويعمل هذا المزيج على تنظيف الجسم من السموم ونظافة الجهاز الهضمي ومنع الامساك. كما يحتوي الكرفس على مضادات الاكسدة التي تقلل من القرحة والتهاب المعدة، والألياف غير القابلة للذوبان التي تحسًن حركة الأمعاء.
- عصير الأناناس والخيار: ويحتوي الأناناس على أنزيم البروميلين الهاضم الذي يضمن سير عملية الهضم، كما أن الخيار فعال في تهدئة الجهاز الهضمي.
- عصير الملفوف والأناناس والنعناع: بفضل محتوى الملفوف من الفيتامينات والمعادن والالياف، وقدرة النعناع والاناناس على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، يعد هذا العصير مفيداً جداً للجهاز الهضمي خلال عيد الاضحى.
- عصير التفاح والخيار والخس: إضافة بذور الشمر الى هذا العصير تزيد من فعاليته، كونه يخفف التهاب الامعاء ويعالج حرقة المعدة. كما يساعد هذا المزيج في إزالة السموم بفضل الأنزيمات الموجودة في الخيار، فيما يضبط الخس حموضة الأمعاء تفادياً لجميع أنواع اضطرابات الجهاز الهضمي.
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