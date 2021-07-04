عصائر مفيدة للجهاز الهضمي خلال عيد الاضحي 2021، ويعد الجهاز الهضمي أول وأكثر أعضاء الجسم التي تعاني وبشدة، أثناء المناسبات والأعياد والاحتفالات، نظراً لإقبال الناس على تناول الطعام بشراهة.

وعليه، يصاب الإنسان بالعديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الاتنفاخ وعسر الهضم والحرقة والحموضة وغيرها، ويقضي معظمنا الوقت طريح الفراش أو يتعالج من هذه الأعراض نتيجة الاسراف في الاكل.

لذا وقبل حلول عيد الاضحى المبارك هذا العام، ننصح الجميع بالتعقل والإعتدال في تناول الطعام والحلويات. كما نقدم لكم مجموعة من العصائر المفيدة التي تساعد في إراحة الجهاز الهضمي من تداعيات الاكل الكثير.

عصائر مفيدة للجهاز الهضمي خلال عيد الاضحي 2021

للأسف، فإن عيد الأضحى كما عيد الفطر، مرتبط بشكل وثيق بتناول اللحوم الدسمة ما يشكل عبئاً على صحة الجهاز الهضمي.

ويساعد تناول بعض العصائر في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخفيف منها، وهذه العصائر دوت الخليج التالية:

الليمون: يساعد تناول عصير الليمون في اتمام عملية الهضم، كونه يحتوي على إنزيمات تعزز تفتيت الأطعمة الدسمة وتنظف الجسم من السموم. وينصح بتناول كوب من عصير الليمون قبل مدة من تناول الطعام.

الزنجبيل: من النباتات المشهورة بفوائدها الصحية خصوصاً على صحة الجهاز الهضمي، ويسهم تناول كوب من الزنجبيل المحلى بعسل النحل في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي قبل تناول اللحوم الدسمة.

النعناع: ويساعد تناول كوب من النعناع البارد على تهدئة الأعصاب وتحسين عمل الجهاز الهضمى بشكل فعال، خاصة بعد تناول اللحوم الدسمة.

عصائر مفيدة للجهاز الهضمي في عيد الاضحي 2021

كذلك، اخترنا لكم مجموعة من العصائر الطبيعية التي تطهر الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين أدائه، كما أوردها موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع ""بولدسكاي" المعني بالصحة: