اهم 10 نصائح للحجاج لتجنب الاصابة بالامراض المعدية، ومع اقتراب موسم الحج خلال الشهر الحالي لا بد من إسداء النصائح والتوجيهات الإرشادية لكافة الحجاج لحج صحي وآمن بعيداً عن أي نوع من أنواع الأمراض وبشكل خاص، الأمراض المعدية.

وتعد الامراض المعدية من أكثر الامراض انتشاراً في مواسم الحج والعمرة، بسبب تجمع أعداد كبيرة من الحجاج في مكان ووقت واحد، ونتيجة اختلاف الجنسيات وانتشار هذه الامراض بشكل كبير في بعض الدول. وتلعب الأحوال الجوية دوراً كبيراً في انتشار هذه الامراض، كارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده في المنطقة العربية والخليجية وحول العالم.

تنتقل فيروسات وميكروبات الامراض المعدية عن طريق الرذاذ، والتنفس، والعطاس، والسعال، إضافة إلى تلوث الطعام والماء. ومع استمرار فيروس كورونا بمتحوراته المختلفة في غزو العالم، يحتاج الحجاج لاتخاذ أقصى إجراءات الوقاية لتجنب الاصابة بعدوى فيروس كورونا أثناء الحج.

اهم 10 نصائح للحجاج لتجنب الاصابة بالامراض المعدية

جمعنا لكم اليوم مجموعة من النصائح لتجنب الاصابة بالامراض المعدية، ليلجأ الحجاج إلى تطبيقها خلال تأدية موسم الحج بشكل صحي:

ضرورة القيام بفحص طبي شامل للحالة الصحية للحج ومعرفة كافة الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل التوجه للحج. مع ضرورة أخذ المصل الواقي للامراض المعدية. تجنب الاماكن المزدحمة قدر الإمكان في غير أوقات أداء المناسك، وارتداء الكمامات الطبية بشكل منتظم. وتجنب العناق او التقبيل عند تحية الآخرين، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، وتجنب السير حافيا دون انتعال الأحذية المريحة. التنبه لعدم التعرض الشديد لأشعة الشمس لتجنب الاصابة بضربة شمس، واستخدام واقي للشمس للوجه والجسم وكذلك مظلة واقية. إيلاء النظافة الشخصية قدراً كبيراً من الاهتمام، إن لجهة الاستحمام واستخدام المناشف والفوط الخاصة، أو لجهة المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام. إذ أن غسل اليدين جيداً يقي بين 70-80% بالمئة من الامراض المعدية التي تنتقل عن طريق الأيدي بشكل مباشر أو غير مباشر. واستخدام المعقمات في حال عدم توفر الماء والصابون. استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، والتخلص منها في النفايات بشكل سريع. والحرص على تغطية الفم والأنف أثناء التجمعات. الإكثار من شرب السوائل أثناء الحج واستخدام أوعية نظيفة للشرب وعدم تبادلها مع الآخرين، خاصة الماء لتعويض ما يفقده الحجاج نتيجة التعرق الشديد والمشي لمسافات طويلة أثناء أداء مناسك الحج، والحيلولة دون الاصابة بالجفاف الذي يفاقم من المشاكل الصحية. تناول وجبات غذائية صحية تمد الجسم بالمغذيات التي يحتاجها أثناء أداء مناسك الحج وزيادة طاقة الجسم على التحمل، ومنها الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، والسوائل، والألياف الطبيعية بشرط غسلها جيداً قبل تناولها. كما ينصح بتناول منتجات الألبان التي تسهم في رفع مستوى المناعة ضد الامراض المعدية.

ولا ننسى نصيحة طهي الطعام جيدا للتأكد من نضجه قبل تناوله، مع تغطيته جيداً لعدم تعرضه للغبار والحشرات. وتجنب الاطعمة المخزنة والمصنعة قدر الامكان.