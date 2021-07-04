5 نصائح لمرضى الكوليسترول لتناول لحم العيد بأمان، بالمجمل دوت الخليج نصائح تركز على كيفية اختيار نوعية اللحوم الصحية والكمية المناسبة منها وطرق طهي اللحوم بطريقة صحية وأفضل أنواعها، ونتعرف على ذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يحتفل به المسلمون ويكثر به تناول اللحوم بسبب ذبح الأضاحي به.

5 نصائح لمرضى الكوليسترول لتناول لحم العيد بأمان

مرضى الكوليسترول وكذلك مرضى القلب هم الفئة الأكثر تضررًا في حال الإفراط في تناول اللحوم في عيد الأضحى، خاصة إذا تم تناول لحوم دسمة مليئة بالدهون، أو تناول لحوم أعدت بطرق غير صحية، وفي التالي نصائح لتفادي ذلك نشرها موقع "كل يوم معلومة طبية"، وهي:

اللحوم الحمراء قليلة الدهون دوت الخليج اللحوم المناسبة لمرضى الكوليسترول. وهي مثل:

لحم البتلو.

لحوم الساق أو الذراع من لحوم الضأن.

اللحم المفروم الخالي من الدهون.

من المهم إتباع طريقة صحية لطهي اللحوم في العيد وهي إما الشوي أو السلق، ويجب الابتعاد عن القلي أو التحمير في الزيت او أي من الدهون المخصصة لذلك.

يجب نزع الدهون من قطع اللحم قبل الطهي أو بعد الطهي وقبل تناولها.

نصائح مهمة عند تناول اللحوم

طهي اللحوم من المهم أن يكون بدرجة استواء جيدة تمنع التسمم في اللحوم.

من الأفضل تحديد كمية مناسبة لكل شخص لا تزيد عن 250 جرام من اللحوم أو ما يعادل مقدار كف اليد.

جرام من اللحوم أو ما يعادل مقدار كف اليد. يجب تناول كمية جيدة من الخضروات المتنوعة بجانب اللحوم لتسهيل عملية هضمها.

يمكن استخدام القليل من زيت الزيتون لتتبيل اللحوم أو لتحميرها.

يجب مضغ اللحوم جيدًا عند تناولها لتسهيل عملية الهضم.

من المهم عدم تناول اللحوم قبل النوم مباشرة كونها تحتاج إلى فترة طويلة للهضم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.