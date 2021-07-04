طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم وأهم تكاتها لطعم رائع ورائحة يسألكِ الجيران عنها

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم ينتظرها العديد من المصرين والعرب مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فمن عادت ‏المصرين والشعوب العربية أن يفطروا بعد صلاة العيد من أضحيتم، ومن أشهر الأكلات هي الفتة بالخل والثوم، مما لها من مذاق ‏أخاذ وممتع يحبه الجميع، وهي من الأكلات القديمة والمتوارثة عبر الأجداد ترجع إلى الدولة الأموية، واشتهرت في بيوت أجدادنا ‏في إفطار يوم العيد واجتماع كل أفراد العائلة حول صينية الفتة الشهية.‏

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

الفتة المصرية هي أكلة مكونة من الأرز والعيش الحمص والحم، وهي من أكلات التراث المصري سنقدم لكم الفتة المصرية على ‏طريقة الجدات الرائعة، وطريقة عمل صلصة الخل والثوم التي تعطيها مذاق مميز.‏

مقدار ا كيلو جرام من الحم، يتم سلقه بالطريقة العادية، ويفضل قطعيات الحم الملبس والذي به نسبة دهون، أو قطعيات من الرقبة أو ‏ظهر الفخذ أو الموزه أو من بيت الكلاوي، ستعطى الفتة طعم مميز.‏

شوربة الحم المسلوق.‏

عيش بلدي مقطع مربعات ومحمص في الفرن.‏

كوبين من الأرز الأبيض المصري.‏

رأس ثوم متوسطة الحجم.‏

ملح فلفل اسود والبهارات السبعة وقليل من السكر.‏

ثلاث حبات طماطم متوسطة

ثمرة فلفل احمر بارد أو حامى حسب الرغبة.‏

ربع كوب خل ابيض.‏

سمنة ويفضل البلدي، ويمكن استخدام السمن الصناعي أو الزبدة.‏

نحتاج أرز مفلفل للفتة، أولا نقوم بغسل الأرز جيدا بالماء ثم تصفيته.‏

‏ ونضع في حلة على النار قطعة سمن صغيرة ونضع الرز على السمن ونقلب الأرز حتى يشمع بالسمن.‏

‏نضيف إلية رشة ملح ورشة خفيفة جداً من السكر، ونقلب جيداً حتى تمام التشميع دون أن يتغير لون الأرز.‏

‏ ثم ضيف إلى الأرز نصف كوب شوربة وكوب ونصف ماء، بمعدل كل كوب رز له كوب شوربة وماء.‏

ونغطى على الأرز وبعد جفاف الماء نقلب الأرز ونكشف الغطاء ونهدى النار ونضع شياطه تحت الحلة.‏

بعد خمس دقائق يكون الأرز قد تردد وأصبح مفلفل وجميل.‏

نضع الطماطم مع الفلفل الأحمر في الكبة ونفرمهم جيدا.‏

ثم في طاسه على النار نضع قطعة سمن ونضع فيها الثوم ونقوم بتحميره على النار حتى يحصل على اللون الذهبي فقط.‏

وقومي بإضافة الخل للثوم وقلبي جيداً، ثم أأخذى نصف كمية الخل والثوم وضعيها على الشوربة التي سيسقى بها الفتة.‏

والنصف الأخر ضعي علية الصلصة وقلبي جيداً.‏

نضع رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة من البهارات السبعة ورشة سكر خفيفة ونقلب جيداً.‏

نترك الصلصة حتى تتسبك على النار وتكتسب قوام غليظ.‏

نترك الصلصة حتى تتسبك على النار وتكتسب قوام غليظ.‏ بعد تسبيك الصلطة يمكن تخفيف القوام بقليل من الشوربة حتى تحصلي على قوام مضبوط، ليس كثيف ولا خفيف متوسط.‏

أولا نقوم بتحمير اللحمة في معلقة زيت ومعلقة سمن حتى تحمر من كل الاتجاهات.‏

نحضر طبق التقديم ونضع في أسفل الطبق العيش المحمص ونفرده في الطبق.‏

نضع الأرز فوق العيش المحمص ونفرده علية.‏

قومي بسقي الأرز والعيش بالشوربة ووزعي الشوربة على كل الطبق.‏

ضعى الصلصة بشكل دائري على الأرز واحتفظي بمعلقتين من الصلصة.‏

رصي اللحمة المحمرة على وجه طبق الفتة.‏

رشي معلقتين الصلصة الصلة على وجه اللحمة.‏

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بهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم مثل الجدات، وتذكري روائح الزمن الجميل معها وبالهناء والشفاء، ‏وعيد سعيد عليكم جميعاً وكل عام وأنتم بخير.‏