أسهل طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت بطريقة جديدة ولذيذة وغير مكلفة

في كثير من الأحيان تمر الخيام مع شاورما الدجاج من رائحة ما يتم طهيه وبيعه هناك، حيث تجعلك تشتهيها من رائحتها الذكية، سوف نتعلم في هذه المقالة على طريقة صنع هذه الشاورما ألذيذة بأكل تكلفة، وبأجمل طعم سوف تتذوقه، حيث أن هذه الوصفة مجربه شخصيا وسوف نتعلم كيفية إعدادها في المنزل بطريقة افضل من المطاعم

شاورما الدجاج

أطبخ الشاورما محلية الصنع بالدجاج حيث لدينا عاشق خاص لهذا الطبق. بالمناسبة، يمكنك التفكير في مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الحشو للشاورما محلية الصنع، لكننا سنطبخ اليوم بهذه الطريقة. جزر على الطريقة الكورية، خيار مخلل أو مخلل، بصل وضع الكثير من الأشياء في الشاورما. إذا كان لديك خبز بيتا رقيق كبير والمكونات التي تحتجاها للحشو، فلنبدأ.

مكونات الشاورما

سوف نحتاج إلى بعض المكونات لأعدادها وهى:

فيليه دجاج 400 جرام.

خبز عربي رقيق 2 قطعة.

ملفوف بكين 150 جرام.

طماطم قطعتان.

خيار مخلل.

مايونيز 3 ملاعق كبيرة.

كاتشب 3 ملاعق كبيره.

طريقة تحضير الشاورما

لصنع شاورما منزلية الصنع، سنحتاج إلى المنتجات التالية: صدر الدجاج (لقد غليته مسبقًا مسبقًا)، وخبز رقيق، وخيار وطماطم طازجة، وملفوف صيني (يمكن استبداله بالملفوف الأبيض)، وكاتشب ومايونيز.

دعنا نطهو لحم الدجاج سيكون جاهزًا بعد 20 دقيقة من لحظة الغليان.

سيتم تقطيع جميع المكونات إلى شرائح.

أولاً، قطع الكرنب الصيني إلى شرائح رفيعة طويلة.

ثم اغسل وجفف الخيار.

ذا كان لديك طماطم مائية شديدة العصير، أوصي بإزالة الجزء الداخلي بالبذور. وبالمثل، تقطع إلى شرائح رقيقة مستطيلة

الدجاج جاهز. يمكن تفكيكها إلى ألياف أو تقطيعها إلى قطع صغيرة عشوائية

الجزء الأخير في التحضير

الآن نقوم بجمع الشاورما محلية الصنع. نفتح خبز البيتا ونضعه على سطح العمل ونشحمه بنصف المايونيز والكاتشب. ثم انشر نصف الحشوة من حافة واحدة: الدجاج والملفوف الصيني والخيار والطماطم، ثم نلف خبز البيتا بالحشوة، ونثني من الجانبين. نفعل الشيء نفسه مع خبز البيتا الثاني ونصف الحشوة. تقدم شاورما منزلية الصنع بالدجاج على الفور أو يمكنك تخزينها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم واحد.