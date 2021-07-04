بسكويت العيد السعودي..بطريقة خطوات سهلة للغاية في خلال ربع ساعة

بسكويت العيد السعودي، يعتبر البسكويت من الأشياء التي يهتم بها الشعب السعودي والبلدان العربية، حيث يكثر عمل البسكويت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويعد من الأشياء المحببة للكبار والصغار لطعمه اللذيذ المقرمش، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لأحتوائه على السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات، ويمكن تقديمه بجوار كوب من الشاي الساخن أو اللبن، ومن السهل عمل بسكويت العيد بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل من المخابز الجاهزة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل بسكويت العيد السعودي بطريقة مضمونة ونتائجها مبهرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات عمل بسكويت العيد السعودي مكونات عمل بسكويت العيد السعودي سوف نتحدث على مكونات عمل بسكويت العيد السعودي بمكونات بسيطة وبدون عناء وهى كالتالي:- كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خمس بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من النشادر.

ربع كوب من السمن البلدي.

رشة خفيفة من الملح.

نصف كيلو لبن سائل.

ملعقة بودرة من قشور البرتقال المطحون. طريقة عمل عجينة البسكويت طريقة عمل عجينة البسكويت سوف نتعرف في الخطوات الآتية على طريقة عمل عجيبة البسكويت السعودي بخطوات سهلة للغاية وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء كبير وعميق ثم نضع به الدقيق المنخول ثم السكر الناعم والبيكنج بودر ثم الملح وقشور البرتقال المطحونة. ثم نقوم بواسطة ملعقة خشبية نقلب المكونات السابقة تقليب جيد. يتم وضع المكونات التي بالوعاء في العجانة ثم يتم تشغيل العجانة ثم نضع البيض والسمن البلدي واللبن السائل ثم النشادر. ثم نترك العجانة شغالة لمدة خمسة دقائق حتى تصبح عجينة واحدة متماسكة. يتم إخراج العجينة وتغطيتها بقطعة من القماش لمدة نصف ساعة حتى تستريح العجينة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت العيد السعودي بطريقة مضمونة وسريعة ونتائجها أكيدة وفي خلال دقائق معدودة وهى كما يلي:- نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم للاستخدام.

يتم إحضار المفرومة ثم نضع بها كرة من العجين ونقوم بتركيب الشكل التي تفضلينه في مقدمة المفرمة.

ثم نقوم بلف زراع المفرمة مع الإمساك بالشكل الخارج من الماكينة حتى ننتهي من كرة العجين ثم نضعه في الصينية المعدة لذلك.

يتم تكرار العملية السابقة حتى ننتهي من كرات العجين.

ثم نقوم بتشغيل الفرن ونضع بها الصينية ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي المقرمش واللذيذ.

يتم تقديم البسكويت على طبق التقديم وبجانبه كوب من الشاي الساخن. الوسوم

بسكويت العيد السعودي، يعتبر البسكويت من الأشياء التي يهتم بها الشعب السعودي والبلدان العربية، حيث يكثر عمل البسكويت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ويعد من الأشياء المحببة للكبار والصغار لطعمه اللذيذ المقرمش، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لأحتوائه على السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات، ويمكن تقديمه بجوار كوب من الشاي الساخن أو اللبن، ومن السهل عمل بسكويت العيد بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل من المخابز الجاهزة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل بسكويت العيد السعودي بطريقة مضمونة ونتائجها مبهرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات عمل بسكويت العيد السعودي مكونات عمل بسكويت العيد السعودي سوف نتحدث على مكونات عمل بسكويت العيد السعودي بمكونات بسيطة وبدون عناء وهى كالتالي:- كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

خمس بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من النشادر.

ربع كوب من السمن البلدي.

رشة خفيفة من الملح.

نصف كيلو لبن سائل.

ملعقة بودرة من قشور البرتقال المطحون. طريقة عمل عجينة البسكويت طريقة عمل عجينة البسكويت سوف نتعرف في الخطوات الآتية على طريقة عمل عجيبة البسكويت السعودي بخطوات سهلة للغاية وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء كبير وعميق ثم نضع به الدقيق المنخول ثم السكر الناعم والبيكنج بودر ثم الملح وقشور البرتقال المطحونة. ثم نقوم بواسطة ملعقة خشبية نقلب المكونات السابقة تقليب جيد. يتم وضع المكونات التي بالوعاء في العجانة ثم يتم تشغيل العجانة ثم نضع البيض والسمن البلدي واللبن السائل ثم النشادر. ثم نترك العجانة شغالة لمدة خمسة دقائق حتى تصبح عجينة واحدة متماسكة. يتم إخراج العجينة وتغطيتها بقطعة من القماش لمدة نصف ساعة حتى تستريح العجينة. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت العيد السعودي بطريقة مضمونة وسريعة ونتائجها أكيدة وفي خلال دقائق معدودة وهى كما يلي:- نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم للاستخدام.

يتم إحضار المفرومة ثم نضع بها كرة من العجين ونقوم بتركيب الشكل التي تفضلينه في مقدمة المفرمة.

ثم نقوم بلف زراع المفرمة مع الإمساك بالشكل الخارج من الماكينة حتى ننتهي من كرة العجين ثم نضعه في الصينية المعدة لذلك.

يتم تكرار العملية السابقة حتى ننتهي من كرات العجين.

ثم نقوم بتشغيل الفرن ونضع بها الصينية ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتحول إلى اللون الذهبي المقرمش واللذيذ.

يتم تقديم البسكويت على طبق التقديم وبجانبه كوب من الشاي الساخن.

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