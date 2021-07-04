الوصفة الذهبية لعلاج تساقط الشعر من الجذور وزيادة طوله بسرعة جنونية

الوصفة الهندية الذهبية لإيقاف تساقط الشعر وزيادة طوله بسرعة جنونية، وصفة اليوم هدية لكل سيدة عانت وما زالت تعاني من تساقط الشعر وفقدان قدرته الطبيعية على النمو، فهي تعالج مشكلة التساقط من جذورها وتغذي شعرك بكافة العناصر التي يحتاجها رغم بساطة مكوناتها، ليس هذا فحسب بل تعتبر علاج فعال للغاية للشعر الخفيف من خلال زيادة كثافته بشكل ملحوظ، وكذلك للشعر العاجز عن النمو من خلال تحفيزه وزيادة طوله بسرعة. باختصار هي خلطة ذهبية وتستحق أن تجربيها وسوف تنال إعجابك بالتأكيد من نتائجها المدهشة.

وصفة إيقاف تساقط الشعر وزيادة طوله

نعتمد في خلطتنا الأولى لعلاج التساقط اليوم على بذور الحلبة، فالحلبة تعالج تلك المشكلة من جذورها وأيضاً تساهم في بناء بصيلات الشعر التالفة لاحتوائها على البروتين وحمض النيكوتينيك، كذلك تساعد على تطويل الشعر وتعالج جفافه وتوفر له ترطيباً طبيعياً، ولاستخلاص فوائد بذور الحلبة نستعين بكوب صغير من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زيت الخروع، حيث يساعد زيت الخروع في تطويل وتكثيف الشعر بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية وفيتامين ه.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر المطحنة الكهربائية ونضع بها مقدار بذور الحلبة ومن ثم يتم طحنها جيداً ليتم الحصول على مسحوق بذور الحلبة، يتم بعد ذلك غربلة المسحوق لإزالة الشوائب. ثم نحضر وعاء صغير ويضاف إليه مقدار زيت جوز الهند وزيت الخروع، ويتم أخذ مقدار أربعة ملاعق صغيرة من مسحوق بذور الحلبة ويضاف إلى الوعاء، وبعد تقليب الخليط يتم وضعه في ماء ساخن (حمام مائي ساخن) ويترك لمدة ربع ساعة لتسخين الزيت.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في قارورة زجاجية مغلقة ويتم الاحتفاظ بها لحين وقت الاستعمال، حيث تطبق الخلطة على الشعر وفروة الرأس مع قلب الشعر وعكس وضعية الرأس للأسفل، وأثناء ذلك تدلك فروة الرأس وحتى ينقضي من الوقت خمس دقائق على الأقل، ثم يتم لف الشعر بغطاء بلاستيكي وتترك الخلطة على الشعر مدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو. تكرر الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع لكي تحصلين على نتيجة رائعة.

علاج التساقط باستخدام الفلفل الحلو

يساعد الفلفل الحلو على حل المشكلة الرئيسية في تساقط الشعر حيث أنه يحفز الدورة الدموية في فروة وجذور الشعر، قومي بتنظيف حبة من الفلفل من الداخل ثم قطعيها إلى قطع صغيرة، ويتم تحضير قطعة صغيرة من الزنجبيل ثم يتم تقشيرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة، وفي الخلاط الكهربائي يتم وضع المكونات وتخلط جيداً، وباستخدام شاش طبي يتم تصفية الخليط إلى محلول يتم حفظه في قارورة بخاخ. تطبق الوصفة على الشعر ويتم لفه ثم يترك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو.