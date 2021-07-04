طريقة عمل كريم النشا والقهوة المبهر في تفتيح المناطق الداكنة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم النشا والقهوة ، من مستحضرات التجميل الرائعة التي تعمل على إزالة تجاعيد الوجه وتفتيحه 7 درجات، كما تعمل على إزالة البقع الداكنة، وتقضي على مشاكل حب الشباب والبثور، التي يعاني منها أغلب الشباب والفتيات خلال فترة المراهقة، وتسبب القلق النفسي لهم، وعدم الاختلاط مع قرنائهم، وتحضير الكريمات الطبيعية بالمنزل بسيطة للغاية، وتكلفتها زهيدة جداً بالمقارنة مع أسعار الكريمات الصناعية التي يتم شرائها من محلات بيع مستحضرات التجميل، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية عالية تساعد في علاج مشاكل البشرة، وتوجد الكثير من الكريمات الطبيعية التي حققت نتائج رائعة في علاج أغلب المشاكل التي تتعرض لها البشرة، مثل كريم السمسم والنشا، الذي يعمل على ترطيب البشرة وتبييضها، وكريم لبان الذكر الذي يعتبر كولاجين طبيعي، يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد منها، وكريم البطاطس الرهيب الذي يجعل البشرة ناصعة البياض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقهوة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والقهوة

يحتوي هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وعلاج ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على مكونات طبيعية بسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كريم النشا والقهوة بسيطة وسهلة وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصنعه في المنزل من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-

نحضر إناء صغير الحجم، ثم نضع فيه مطحون القهوة، والنشا، ثم نقوم بمزجهم مع بعض بشكل جيد. نضيف إلى الخليط السابق ماء الورد بالتدريج، حتى نحصل على مزيج متماسك. نضع ملعقة الزبادي الصغيرة إلى المكونات السابقة، ونقلبهم جميعاً حتى تمتزج جميع المكونات. نضيف ملعقة الجلسرين على المزيج الذي تكون لدينا، ثم نبدأ في تقليبهم مع بعض حتى يتكون لدينا خليط كريمي ومتجانس ومتماسك. نقوم بإحضار علبة فارغة، ثم نقوم بتعبئة الكريم في هذه العلبة ونضعها في الثلاجة حتى تصبح متماسكه. ندهن البشرة بهذا الكريم في الصباح والمساء يومياً، حتى نقضي على التجاعيد، وتفتيح البشرة في أقصر وقت.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة

يحتوي هذا القناع على مكونات طبيعية مفيدة في إزالة النمش والكلف والحبوب من البشرة وجعلها رطبه وناعمة وناصعة البياض وهى كما يلي:-

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي أو الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والقهوة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع فيه جميع المكونات السابقة، ونمزجهم مع بعض تماماً. ندهن البشرة بالماسك بشكل متساوي، مع التدليك المستمر لمدة عشرة دقائق. نغسل البشرة بالماء البارد جيداً حتى يتم سد المسام. نكرر هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة.

فوائد كريم النشا والقهوة

يحتوي النشا على فوائد مبهرة ورائعة للبشرة وهى كما يلي:-