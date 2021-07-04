كنز كريم النشا والأرز اختراع يابانى خطير لشد وتبييض البشرة اقوى من البوتكس كبشرة كالاطفال

كنز كريم النشا والأرز اختراع يابانى خطير ، كريم الارز يدخل في النطاق الواسع لجميع الماسكات، والنشا، أيضا يساعد في الدخول لجميع انواع الماسكات التي نقوم بشرائها، لانها من الاساسيات التي تتواجد داخل المنزل بالإضافة إلى ذلك تعمل ايضا على التخلص من التجاعيد الخاصة بالبشرة، والتخلص من الشيخوخة المبكرة هذا الماسك يمتص الزيوت التي تتواجد في البشره الدهنية، مما يجعلها مميزة، يتخلص ايضا هذا الماسك او الكريم من الاستمرار الناتج من أشعة الشمس، لذا سوف تقوم بتحضير اليوم من النشا والأرز كريم مميز، يخلصنا من حب الشباب التي تظهر دائما في البشرة فتابعونا من خلال موقع ثقفنى.

الأرز المطحون يمكن استخدامه كا كولاجين طبيعي يعمل ايضا على امتصاص كافة الدهون التي تتواجد في البشره الدهنيه.

هذا الماسك أو الكريم التي نقوم بتصنيعه من افضل الكريمات التي تستخدم بسهوله لكي تعمل على تنعيم البشرة وشد المسام .

هذا الماسك لديه الكثير من الفوائد الصحية مما يجعل البشرة نضرة ولامعه، وناعمه.

هذا الماسك قد يعمل ايضا على ازالة البثور السوداء التي تتواجد في البشرة.

النشا تساعد في التخلص من البقع الداكنة التى تتواجد فى الجسم، إنما دقيق الأرز يعمل ايضا على تهدئة البشرة المختلطة لأشعة الشمس الفوق بنفسجية.

هذا الماسك قد يعالج التهابات، وحب الشباب يمكن استخدام هذا الماسك من كريم النشا والأرز لازاله العرق و الرائحه الكريهة.

يمكننا أن نقوم بتطبيق هذا الماسك كمقشر طبيعي فهو من افضل الماسكات المقشرة التي تعمل أيضا على تقشير الجلد الميت وإزالته بكل سهولة وبأمان كامل.

2 ملعقه و نصف من الأرز المطحون.

ملعقة وربع كوب من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الحليب.

نصف ملعقة من زيت السمسم.

نصف ملعقة من الحليب.

اولا يجب عزيزتي أن تقومي بتحضير الارز المطحون على النشا ونخلطهم جيدا، ونستخدم أيضا الخلاط الكهربائي في هذه الخطوة.

ثم لابد من اضافة ماء الورد وزيت السمسم على جميع المكونات جيدا.

وعندما يحصل لديكم مزيج متجانس قومي بوضع باقي الكمية في علبة محكمة الغلق.

يجب أن نقوم تعقيمها، وتنظيفها جيدا.

ثم نبدا بوضع هذا الكريم قبل النوم وبشكل يومي.

هذا الماسك نقوم دائما باستخدامه لمدة شهرين وسوف تلاحظين الفرق من نعومة ولمعان وتفتيح بشكل رهيب.

كنز كريم النشا والأرز اختراع يابانى خطير