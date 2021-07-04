طريقة عمل كفتة باللبن بمذاق لذيذ ومميز جداً مع الأرز بالشعيرية

كفتة باللبن مع الأرز بالشعيرية ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع وخاصة في المناسبات والأعياد ككفتة داود باشا، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، كما أنها من الأكلات الغنية بالقيمة الغذائية، وبفائدتها الصحية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تعد وجبة غذائية متكاملة، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير كفتة باللبن لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الشيشبرك باللبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير كفتة باللبن بألذ الوصفات.

مكونات كفتة باللبن مع الأرز بالشعيرية

تتكون كفتة باللبن مع الأرز بالشعيرية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة، الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكفتة

كيلو لحم مفروم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

القليل من الزيت.

مقادير اللبن الزبادي

كيلو لبن زبادي.

ملعقة صغيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب أو ثلاث أكواب من الماء المغلي (حسب الرغبة).

مكعب مرق لحمة أو دجاج.

مقادير الأرز بالشعيرية

2 ملعقة كبيرة سمنة.

نصف كوب شعيرية.

3 كوب أرز بسمتي.

ملح حسب الرغبة.

4 أكواب ونصف ماء مغلي.

مقادير خلطة الثوم

ملعقة كبيرة سمنة.

5 فصوص ثوم مهروس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة نعناع أو كزبرة مفرومين ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كفتة باللبن مع الأرز بالشعيرية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر الكفتة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللحم المفروم والبصل المفروم ناعم والسبع بهارات والملح والزيت النباتي، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نشكل الخليط إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها القليل من الزيت ونتركه يسخن، بعد ذلك نقلي فيه الكفتة وعندما تتحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى، ثم نرفعها من على النار.

ثانياً نحضر اللبن

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه اللبن الزبادي والنشا والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نسكب الخليط في حلة، ثم نضعها على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي اللبن الزبادي.

ثم نضيف الماء المغلي ونقلبهم قليلاً، ثم نضيف مكعب المرق ونقلب جيداً حتى يذوب المرق.

بعد ذلك نضيف الكفتة ونتركها تغلي قليلاً، ثم نرفع الحلة من على النار.

ثالثاً نحضر الأرز بالشعيرية

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها السمنة وعندما تذوب نضيف الشعيرية، ثم نقلب باستمرار حتى تصبح لونها ذهبياً.

ثم نضيف الأرز ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نضيف الملح والماء المغلي ونقلبهم، ثم نترك الأرز يغلي على نار عالية لمدة دقيقتين، ثم نخفض النار على أقل درجة، ثم نغطي الحلة ونترك الأرز حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار.

رابعاً نحضر خلطة الثوم