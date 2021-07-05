طريقة عمل كريم النشا والجليسوليد الرهيب في التفتيح وتوريد البشرة طبيعيا

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طريقة عمل كريم النشا والجليسوليد القوي في التبييض وترطيب البشرة، يدخل كريم جليسوليد في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على الجليسرين المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل كريم النشا والجليسوليد وفوائد كريم الجليسوليد المذهلة.مكونات عمل كريم النشا والجليسوليد
يتكون كريم النشا والجليسوليد من مكونات طبيعية وآمنة ليس لها أي أثر سلبي وهذه المكونات كالتالي:
- ٦ ملاعق صغيرة من بودرة التلك.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ٤ ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ٣ ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد الجاهز.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ٥ ملاعق صغيرة من فازلين لوشن ( الوردي ).
- كوب من زيت الجليسرين.
- نصف كوب من الماء.
- ٣ ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.
سوف نتعرف على طريقة إعداد هذا الكريم الجبار في التفتيح بطريقة مذهلة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء ونضع به ملاعق كريم الجليسوليد والجليسرين وبودرة التلك ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نضع ماء الورد والنشا والماء مع بعض على نار هادئة في إناء آخر ونقلب حتى تتماسك المكونات.
- نرفع هذا الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد.
- بعد ذلك نضع خليط النشا والجليسرين مع بعض ونضيف إليهم زيت جوز الهند وأيضاً زيت اللوز الحلو.
- نخلط جميع المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط كريمي.
- ثم نقوم بتوزيع هذا الكريم على بشرة نظيفة ونتركه لمدة ساعة.
- نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ونجففه.
فوائد ومميزات كريم جليسوليد
يعد كريم جليسوليد واحد من ضمن أنواع الكريمات التي تتميز بالعديد من الفوائد وهذه الفوائد كالتالي:
- يعمل كريم جليسوليد على تغذية البشرة وترطيبها.
- يحتوي على كمية وفيرة من الجليسرين مما يؤدي إلى نضارة البشرة وحيويتها.
- يحافظ على البشرة من الجفاف والخشونة ويعطيها اللمعان والنعومة.
- يدخل في كثير من الخلطات مما يعمل على علاج كثير من مشكلات البشرة.
- له دور في علاج الإلتهابات الجلدية وتلطيفها.
- يساعد على تفتيح البشرة عند خلطه مع النشا وغيره.
الوسوم
طريقة عمل كريم النشا والجليسوليد القوي في التبييض وترطيب البشرة، يدخل كريم جليسوليد في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على الجليسرين المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل كريم النشا والجليسوليد وفوائد كريم الجليسوليد المذهلة.مكونات عمل كريم النشا والجليسوليد
يتكون كريم النشا والجليسوليد من مكونات طبيعية وآمنة ليس لها أي أثر سلبي وهذه المكونات كالتالي:
- ٦ ملاعق صغيرة من بودرة التلك.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ٤ ملاعق صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ٣ ملاعق كبيرة من كريم جليسوليد الجاهز.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ٥ ملاعق صغيرة من فازلين لوشن ( الوردي ).
- كوب من زيت الجليسرين.
- نصف كوب من الماء.
- ٣ ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.
سوف نتعرف على طريقة إعداد هذا الكريم الجبار في التفتيح بطريقة مذهلة وهي كما يلي:
- نحضر وعاء ونضع به ملاعق كريم الجليسوليد والجليسرين وبودرة التلك ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نضع ماء الورد والنشا والماء مع بعض على نار هادئة في إناء آخر ونقلب حتى تتماسك المكونات.
- نرفع هذا الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد.
- بعد ذلك نضع خليط النشا والجليسرين مع بعض ونضيف إليهم زيت جوز الهند وأيضاً زيت اللوز الحلو.
- نخلط جميع المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط كريمي.
- ثم نقوم بتوزيع هذا الكريم على بشرة نظيفة ونتركه لمدة ساعة.
- نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ونجففه.
فوائد ومميزات كريم جليسوليد
يعد كريم جليسوليد واحد من ضمن أنواع الكريمات التي تتميز بالعديد من الفوائد وهذه الفوائد كالتالي:
- يعمل كريم جليسوليد على تغذية البشرة وترطيبها.
- يحتوي على كمية وفيرة من الجليسرين مما يؤدي إلى نضارة البشرة وحيويتها.
- يحافظ على البشرة من الجفاف والخشونة ويعطيها اللمعان والنعومة.
- يدخل في كثير من الخلطات مما يعمل على علاج كثير من مشكلات البشرة.
- له دور في علاج الإلتهابات الجلدية وتلطيفها.
- يساعد على تفتيح البشرة عند خلطه مع النشا وغيره.
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