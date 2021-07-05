طريقة تنظيف الكرشة بالسفن اب، مع قرب عيد الأضحى تبحث معظم السيدات عن طريقة سهلة تساعدهم في تنظيف الكرشة، لأن تنظيفها من الأمور الصعبة التي تحتاج وقت ومجهود، فيحب الكثير تناول الكرشة فهي من الأطباق الشهية التي يتم إعدادها بشكل مميز، لذلك يجب تنظيف أحشاء الذبيحة بشكل مميز لأن يكون بها باقي فضلات الأطعمة، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا أسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بالسفن اب.

أسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بالسفن اب والتخلص من رائحة الزفارة تماماً

أن السفن اب يساعد بشكل كبير في تنظيف الكرشة بأقل مجهود، كما أنه يساعد في إزالة الروائح الكريهة منه للاحتوائه على الليمون الذي يساعد في التنظيف وإزالة الزفارة.

طريقة التنظيف

عليك غسل الكرشة جيداً بالماء، ثم قومي بإحضار زجاجة لتر ونصف من السفن اب، قومي بإحضار وعاء وضعي فيه زجاجة السفن اب واغمري الكرشة به واتركيها من ساعة إلي ساعتين بالخليط، وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الكرشة وإزالة الأوساخ الخضراء المتواجدة بها باليد أو سكينة أو فرشاة خشنة، بعد التأكد من تمام نظافة الكرشة قومي بتحضير خليط من فنجان من الخل وإضافة الماء علية وغمر الكرشة فيه بذلك يكون تم تنظيفها بشكل جيد وتكون جاهزة للطهي.

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة بالبيت بالخطوات

عليك وضع الكرشة في الماء المغلي المضاف إليه كربونات لمدة دقيقة، ثم نقوم برفع من على النار ونفرك الطبقة رمادية اللون باستخدام سكين حاد وتكون المياه ساكنة لتزيل أي أوساخ متواجدة بها، ثم نقوم بشطف الكرشة جيداً باستخدام ماء نظيف وتقطع إلي قطع، ثم نقوم بوضعها في خليط من الخل والماء للتأكد من تنظيفها بشكل جيد.

طريقة تنظيف الكرشة للشيف حسن

في ماء مغلي مضاف إليه البيكنج صودا والبيكنج بودر قومي بتنزل الكرشة 10 ثواني، وأقوم بإخراجها وتنظيفها بسكين حاد وإزالة الطبقة المتسخة، ثم عليك إحضار إناء ووضع القطعة التي تم تنظيفها وإضافة الدقيق عليها وفركها جيداً لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتنزليها في الليمون والملح وخل وماء ساخن ونتركها به لمدة 10 دقائق ليتم تنظيفها