طريقة عمل البرجر باللحمة بخطوات مضمونة وسهلة في المنزل

طريقة عمل البرجر يعشق تناوله الجميع خارج المنزل الصغار والكبار ولكن جميع الأمهات لن تضمن سلامه تحضيره ولا طريقة تخزينه قبل التقديم البرجر من الوجبات السريعة منشأها الأصل الولايات المتحدة الأمريكية أساسة اللحم مع أضافة بعض التوابل المميزة والمفضلة وسرعاً ما أنتشر في البلاد العربيه وقد تم تقديمه بالفراخ أيضا بجانب اللحمة مع تغير بسيط لشكل الساندوتش وحاز أقبال عدد كبير من الأشخاص عند تناوله في المطاعم الكبري وخاصاً الأطفال وبعض المطاعم الصغيرة تقوم عند تحضيره لا تضيف لحم صافي 100% بل يتم أضافة فول الصويا مع اللحمة، يتم تحضيره أيضا بدون لحم.

طريقة عمل البرجر

عزيزتي الأم بأمكانك تحضير البرجر بالمنزل بكل سهوله ويسر لضمان جودته والحفاظ على صحه أسرتك قومي بأعداده بأي نوع لحمه تفضلينه وأحتفظي به في علبه محكمه الغلق وضعيه في الثلاجة وقت الاستخدام سواء كان مقلي أو مشوي في أي وقت الجميع يفضل تناول البطاطس المقرمشة بجانبه وأضافه الكاتشب والمايونيز. يحتوي سندوتش البرجر على أضافات لذيذه وشهية مثل شرائح الطماطم، الخس الكابوتشا، شرائح جبنة شيدر، شرائح البصل.

طريقة عمل البرجر اللحمة

المكونات

كيلو لحمة مفرومة.

ربع كيلو ليه مفرومة.

كوب بقسماط مطحون ناعم.

ملعقة كبيرة بهارات برجر حار أو عادي.

بيضة.

بصله متوسطة فرماً ناعماً.

ملعقتان كبيرة ثوم مفروماً فرم ناعماً.

ملعقتان صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

أكياس ثلاجة.

قطاعات دائرية.

أو غطاء برطمان كبير.

طريقة التحضير

نطحن اللحمة المفرومة، والليه في الكبة.

نفرمهم فرما ناعماً.

نضع اللحمة المفرومة في وعاء عميق.

نضيف البصل والثوم المفروم.

نضيف البيضة، البقسماط، التوابل.

نقلب المكونات جيداً.

نقطع كمية مناسبة من أكياس الثلاجة.

أربع أجزاء، نتركهم جمبأ

نحضر غطاء البرطمان.

نضع كيس الثلاجة، ندهنه بقليل من الزيت.

نساوي اللحمة المفرومة على الغطاء.

نضع كيس أخر، نضغط بأحكام.

نحضر طبق مسطح كبير.

نضع ربع كيس ثلاجة في السيرفس.

نرص قطعه البرجر ونضع كيس أخر.

نرص البرجر بأكمله بنفس الطريقة.

لسهوله أستخدامه فيما بعد.

نضع البرجر في علبة محكمه الغلق.

نضعها في الفريزر حين الأستخدام.

طريقة تحضير سندوتشات البرجر

المكونات

قطع برجر حسب رغبتك.

طماطم شرائح.

خيار مخلل.

حلقات بصل أبيض رفيعة.

خس كابوتشا أخضر.

خس كابوتشا أحمر.

جبنة شيدر.

كاتشب.

مايونيز.

مستردة.

خبز فينو مدور.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير