طريقة عمل البرجر باللحمة بخطوات مضمونة وسهلة في المنزل

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل البرجر يعشق تناوله الجميع خارج المنزل الصغار والكبار ولكن جميع الأمهات لن تضمن سلامه تحضيره ولا طريقة تخزينه قبل التقديم البرجر من الوجبات السريعة منشأها الأصل الولايات المتحدة الأمريكية أساسة اللحم مع أضافة بعض التوابل المميزة والمفضلة وسرعاً ما أنتشر في البلاد العربيه وقد تم تقديمه بالفراخ أيضا بجانب اللحمة مع تغير بسيط لشكل الساندوتش وحاز أقبال عدد كبير من الأشخاص عند تناوله في المطاعم الكبري وخاصاً الأطفال وبعض المطاعم الصغيرة تقوم عند تحضيره لا تضيف لحم صافي 100% بل يتم أضافة فول الصويا مع اللحمة، يتم تحضيره أيضا بدون لحم.طريقة عمل البرجر
عزيزتي الأم بأمكانك تحضير البرجر بالمنزل بكل سهوله ويسر لضمان جودته والحفاظ على صحه أسرتك قومي بأعداده بأي نوع لحمه تفضلينه وأحتفظي به في علبه محكمه الغلق وضعيه في الثلاجة وقت الاستخدام سواء كان مقلي أو مشوي في أي وقت الجميع يفضل تناول البطاطس المقرمشة بجانبه وأضافه الكاتشب والمايونيز. يحتوي سندوتش البرجر على أضافات لذيذه وشهية مثل شرائح الطماطم، الخس الكابوتشا، شرائح جبنة شيدر، شرائح البصل.طريقة عمل البرجر اللحمة
المكونات
- كيلو لحمة مفرومة.
- ربع كيلو ليه مفرومة.
- كوب بقسماط مطحون ناعم.
- ملعقة كبيرة بهارات برجر حار أو عادي.
- بيضة.
- بصله متوسطة فرماً ناعماً.
- ملعقتان كبيرة ثوم مفروماً فرم ناعماً.
- ملعقتان صغيرة ملح.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بصل باودر.
- ملعقة صغيرة ثوم باودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- أكياس ثلاجة.
- قطاعات دائرية.
- أو غطاء برطمان كبير.
طريقة التحضير
- نطحن اللحمة المفرومة، والليه في الكبة.
- نفرمهم فرما ناعماً.
- نضع اللحمة المفرومة في وعاء عميق.
- نضيف البصل والثوم المفروم.
- نضيف البيضة، البقسماط، التوابل.
- نقلب المكونات جيداً.
- نقطع كمية مناسبة من أكياس الثلاجة.
- أربع أجزاء، نتركهم جمبأ
- نحضر غطاء البرطمان.
- نضع كيس الثلاجة، ندهنه بقليل من الزيت.
- نساوي اللحمة المفرومة على الغطاء.
- نضع كيس أخر، نضغط بأحكام.
- نحضر طبق مسطح كبير.
- نضع ربع كيس ثلاجة في السيرفس.
- نرص قطعه البرجر ونضع كيس أخر.
- نرص البرجر بأكمله بنفس الطريقة.
- لسهوله أستخدامه فيما بعد.
- نضع البرجر في علبة محكمه الغلق.
- نضعها في الفريزر حين الأستخدام.
المكونات
- قطع برجر حسب رغبتك.
- طماطم شرائح.
- خيار مخلل.
- حلقات بصل أبيض رفيعة.
- خس كابوتشا أخضر.
- خس كابوتشا أحمر.
- جبنة شيدر.
- كاتشب.
- مايونيز.
- مستردة.
- خبز فينو مدور.
- ملعقة كبيرة زيت.
طريقة التحضير
- نضع الجيريل على النار.
- نضع ملعقة الزيت ونوزعه الفرشاه.
- نضع كمية مناسبة من قطع البرجر.
- نترك البرجر حتي يحمر لونه.
- نقلبه على الوجه الأخر حتي يحمر لونه.
- نرفع قطع البرجر في طبق مناسب.
- نقطع الخبز الفينو إلي نصفين.
- نحمص الخبز على الجيريل.
- قبل وضع أي شئ بداخله لنحصل على مذاق خاص ورائع مثل المحلات.
- نضع في بوله عميقة كاتشب على مايونيز.
- ندهن قاعده الساندوتش بالكاتشب والمايونيز.
- نضع قطعة من خس الكابوتشا الخضراء، برجر.
- نضع طبقة أخري من الكاتشب والمايونيز.
- نضع حلقات مربع جبنة شيدر. بصل، حلقات خيار مخلل.
- حلقه طماطم نضع الجزء الآخر من الساندوتش.
- نكرر العملية في الساندوتشات المتبقيه .
- مع أستبدال الخس الأحمر والأخضر.
- ترص سندوتشات البرجر في أطباق التقديم.
- تقدم بجانبها البطاطس المقرمشة.
- يقدم الكاتشب والمايونيز.
الوسوم
طريقة عمل البرجر يعشق تناوله الجميع خارج المنزل الصغار والكبار ولكن جميع الأمهات لن تضمن سلامه تحضيره ولا طريقة تخزينه قبل التقديم البرجر من الوجبات السريعة منشأها الأصل الولايات المتحدة الأمريكية أساسة اللحم مع أضافة بعض التوابل المميزة والمفضلة وسرعاً ما أنتشر في البلاد العربيه وقد تم تقديمه بالفراخ أيضا بجانب اللحمة مع تغير بسيط لشكل الساندوتش وحاز أقبال عدد كبير من الأشخاص عند تناوله في المطاعم الكبري وخاصاً الأطفال وبعض المطاعم الصغيرة تقوم عند تحضيره لا تضيف لحم صافي 100% بل يتم أضافة فول الصويا مع اللحمة، يتم تحضيره أيضا بدون لحم.طريقة عمل البرجر
عزيزتي الأم بأمكانك تحضير البرجر بالمنزل بكل سهوله ويسر لضمان جودته والحفاظ على صحه أسرتك قومي بأعداده بأي نوع لحمه تفضلينه وأحتفظي به في علبه محكمه الغلق وضعيه في الثلاجة وقت الاستخدام سواء كان مقلي أو مشوي في أي وقت الجميع يفضل تناول البطاطس المقرمشة بجانبه وأضافه الكاتشب والمايونيز. يحتوي سندوتش البرجر على أضافات لذيذه وشهية مثل شرائح الطماطم، الخس الكابوتشا، شرائح جبنة شيدر، شرائح البصل.طريقة عمل البرجر اللحمة
المكونات
- كيلو لحمة مفرومة.
- ربع كيلو ليه مفرومة.
- كوب بقسماط مطحون ناعم.
- ملعقة كبيرة بهارات برجر حار أو عادي.
- بيضة.
- بصله متوسطة فرماً ناعماً.
- ملعقتان كبيرة ثوم مفروماً فرم ناعماً.
- ملعقتان صغيرة ملح.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بصل باودر.
- ملعقة صغيرة ثوم باودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- أكياس ثلاجة.
- قطاعات دائرية.
- أو غطاء برطمان كبير.
طريقة التحضير
- نطحن اللحمة المفرومة، والليه في الكبة.
- نفرمهم فرما ناعماً.
- نضع اللحمة المفرومة في وعاء عميق.
- نضيف البصل والثوم المفروم.
- نضيف البيضة، البقسماط، التوابل.
- نقلب المكونات جيداً.
- نقطع كمية مناسبة من أكياس الثلاجة.
- أربع أجزاء، نتركهم جمبأ
- نحضر غطاء البرطمان.
- نضع كيس الثلاجة، ندهنه بقليل من الزيت.
- نساوي اللحمة المفرومة على الغطاء.
- نضع كيس أخر، نضغط بأحكام.
- نحضر طبق مسطح كبير.
- نضع ربع كيس ثلاجة في السيرفس.
- نرص قطعه البرجر ونضع كيس أخر.
- نرص البرجر بأكمله بنفس الطريقة.
- لسهوله أستخدامه فيما بعد.
- نضع البرجر في علبة محكمه الغلق.
- نضعها في الفريزر حين الأستخدام.
المكونات
- قطع برجر حسب رغبتك.
- طماطم شرائح.
- خيار مخلل.
- حلقات بصل أبيض رفيعة.
- خس كابوتشا أخضر.
- خس كابوتشا أحمر.
- جبنة شيدر.
- كاتشب.
- مايونيز.
- مستردة.
- خبز فينو مدور.
- ملعقة كبيرة زيت.
طريقة التحضير
- نضع الجيريل على النار.
- نضع ملعقة الزيت ونوزعه الفرشاه.
- نضع كمية مناسبة من قطع البرجر.
- نترك البرجر حتي يحمر لونه.
- نقلبه على الوجه الأخر حتي يحمر لونه.
- نرفع قطع البرجر في طبق مناسب.
- نقطع الخبز الفينو إلي نصفين.
- نحمص الخبز على الجيريل.
- قبل وضع أي شئ بداخله لنحصل على مذاق خاص ورائع مثل المحلات.
- نضع في بوله عميقة كاتشب على مايونيز.
- ندهن قاعده الساندوتش بالكاتشب والمايونيز.
- نضع قطعة من خس الكابوتشا الخضراء، برجر.
- نضع طبقة أخري من الكاتشب والمايونيز.
- نضع حلقات مربع جبنة شيدر. بصل، حلقات خيار مخلل.
- حلقه طماطم نضع الجزء الآخر من الساندوتش.
- نكرر العملية في الساندوتشات المتبقيه .
- مع أستبدال الخس الأحمر والأخضر.
- ترص سندوتشات البرجر في أطباق التقديم.
- تقدم بجانبها البطاطس المقرمشة.
- يقدم الكاتشب والمايونيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البرجر باللحمة بخطوات مضمونة وسهلة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.