3 وصفات طبيعية سحرية للقضاء علي الحبوب في البشرة الدهنية وبأقل الامكانيات ” تعرفي علي اسرار القضاء علي الحبوب في البشرة الدهنية”

البشرة الدهنية هي أكثر أنواع البشرة تعرضًا لظهور الحبوب، والبثور السوداء، وذلك لزيادة نسبة الدهون على البشرة، على الرغم من أنها تتميز بعدم تعرضها للتجاعيد، أو عدم تعرضها لمشكلة جفاف البشرة والتقشير إلا أنها دائمًا تسبب إزعاج وقلق لأصحابها بسبب ظهور الحبوب، ويفضل استخدام بعض الوصفات الطبيعية حتى يمكن التخلص منها بدون اي آثار سلبية.

وصفات طبيعية للتخلص من الحبوب

هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لعلاج مشكلة الحبوب للبشرة الدهنية ومن أهم هذه الوصفات هي:

وصفة العسل وعصير الليمون

في هذه الوصفة الليمون بسبب احتوائه على الأحماض فهو قادر على تقليل نسبة الدهون في البشرة، ولذلك فهو يساعد في التخلص على الحبوب، والعسل يعمل كمرطب طبيعي للتخلص من الالتهابات، وطريقة تحضيرها هي كالأتي:

المكونات

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة واحدة من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات جيدًا، حتى تحصلي على قوام سميك متجانس.

بعد ذلك اغسلي وجهك جيدًا بالماء وقومي بتجفيفة، ضعي الخليط على الوجه ووزعيها جيدًا.

يترك على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم يشطف الوجه بعد ذلك بماء فاتر.

وصفة زيت شجرة الشاي

هذا الزيت مفيد جدًا للبشرة وفي التخلص من الحبوب الناتجة عن البشرة الدهنية، وذلك لأنه يحتوي على مضادات اكسدة، فهو يساعد في التخلص على الحبوب والبقع والبثور والوصفة هي كالتي:

المكونات

ملعقتين صغيرتين من زيت شجرة الشاي.

ملعقة من زيت الزيتون الاصلي.

طريقة التحضير

اجمعي زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون جيدًا.

طبقي هذه الخلطة على الوجه، على أماكن الحبوب.

واتركية ٢٠ دقيقة، يغسل بعدها الوجه بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم الواحد.

وصفة دقيق الشوفان

يتميز دقيق الشوفان أنه يساعد في التخلص من الحبوب الموجودة على البشرة الدهنية والوصفة فيما يلي:

المكونات

ملعقتين من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من المياه.

طريقة التحضير