مكون سحري لفرد الشعر المجعد وتنعيمه في ثواني موجود في كل منزل

مكون سحري لفرد الشعر المجعد وتنعيمه، فرد الشعر بالمنزل تعد طريقة بسيطة وغير متعبة، الشعر هو الشيء الرئيسي الذي تهتم به الفتيات والنساء بشكل مختلف ليبدو جميلاً وانسيابي، يعتبر الشعر من علامات جمال المرأة لذلك تهتم الفتيات والنساء بالطرق التي تعمل على ترطيب وحماية الشعر، فكلما كان الشعر أكثر نعومة ولمعانًا، زاد جمال المرأة، لذلك تبحث العديد من الفتيات عن جميع الوصفات والخلطات الفعالة للشعر والتي يمكن استخدامها لتغذية وتقوية وفرد شعرهن، ومع اقتراب العيد تبحث الفتيات والسيدات عن طرق سريعة وفعالة لفرد الشعر المجعد وتنعيمه وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني عن طريقة مكون سحري لفرد الشعر الخشن والمجعد فتابعونا.

مكون سحري لفرد الشعر الخشن

الطرق الطبيعية المستخدمة لفرد الشعر مفيد للغاية ومغذية بطريقة صحيحة وآمنة على فروة الرأس، سوف نستخدم مكون سحري لفرد الشعر من الخميرة ومكونات آخري موجودة في المنزل، لذلك عليك القيام بتطبيق الوصفة دون تردد، سوف نقدم وصفة فرد الشعر بالخميرة وكيفية استخدام الزبادي والخميرة التي تجعل شعرك ناعم ومفرود.

فرد الشعر المجعد بالخميرة

وتتكون خلطة فرد الشعر بالخميرة من مكونات سهلة وبسيطة وهذه المكونات كما يلي:

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من الحليب البودرة.

كيس خميرة فورية.

طريقة التحضير،

قومي بإحضار وعاء ونضع به الملح والحليب البودر، ويتم تقليبهم مع بعض جيداً حتى يتم الذوبان، ثم يتم وضع نضع ملعقة واحدة من زيت الزيتون مع تقليب المكونات، ثم وضع كيس الخميرة وتقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً.

يتم وضع الخلطة على الشعر وتركها لمدة ساعتين، ثم يتم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو وتجفيفه بفوطة قطنية، يتم تكرار تلك الخلطة مرة أسبوعياً لمدة شهر وسوف تلاحظين نعومة شعرك مع الاستخدام.

خلطة الخميرة والزبادي لفرد الشعر

يعتبر ماسك الخميرة والزبادي من الماسكات الهامة في فرد الشعر طبيعياً دون تساقط، ولعمل هذا الماسك سوف نستخدم مكونات بسيطة من المنزل

4 ملاعق من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

طريقة التحضير، نقوم بإذابة الخميرة في زيت الزيتون وتقليبهم جيداً حتي تذوب الخميرة، ثم نضيف كوب الزبادي والنشا، بكميات حتى نحصل على قوام متماسك، بعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة على الشعر، ويراعى أثناء ذلك تغطية الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل، ثم غسل الشعر بالماء وسوف تلاحظين شعرك مفرود وناعم من أول استعمال.