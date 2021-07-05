وصفات طبيعية من الأفوكادو وزيت جوز الهند للعناية بالشعر المصبوغ وإصلاح التلف

العناية بالشعر المصبوغ هي كل ما تبحث عنه المرأة حتى تتمكن من الاعتناء بشعرها بشكل كبير وبالغ، وبما أن هناك الكثير من السيدات تقوم بتكرار عملية صبغ الشعر بشكل كبير للغاية، فإننا اليوم نلجأ للمكونات الطبيعية التي تساعد على ترميم الشعر التالف المتأثر بالمواد الكيماوية التي تحتوي عليها الصبغات في الكثير من الأوقات، ولعل من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد على ذلك الأفوكادو وزيت جوز الهند، فكل منهم له تأثير كبير للغاية على الشعر وصحته ولمعانه. طريقة العناية بالشعر المصبوغ بزيت جوز الهند طريقة العناية بالشعر المصبوغ بزيت جوز الهند المكونات 1 ملعقة من زيت جوز الهند البكر.

1 ملعقة من المايونيز.

1 ملعقة من اللبن الزبادي.

1 ملعقة من العسل الأبيض. طريقة التحضير نقوم أولاً بتذويب زيت جوز الهند على حمام مائي ساخن، وبعدها نمزجه مع المايونيز في وعاء. نقوم بإضافة الزبادي والعسل بعد ذلك مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات سوياً. نقوم بتطبيقها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع مراعاة تدليك فروة الرأس بالمزيج. يتم لف الشعر جيداً بقبعة الاستحمام وتركه لمدة ساعة كاملة قبل أن يغسل. يتم غسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد للغاية، مع مراعاة استخدام شامبو الشعر المصبوغ. وبعدها يطبق البلسم والكريم لتطرية الشعر وترطيبه. وعندما يجف الشعر تماماً يوضع عليه القليل من زيت جوز الهند. طريقة تنعيم الشعر بالأفوكادو والتخلص من التلف طريقة تنعيم الشعر بالأفوكادو والتخلص من التلف المكونات ثمرة من الأفوكادة الناضج.

حبة من الموز الناضج.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نقوم أولاً بهرس الأفوكادو جيداً في وعاء، وبعدها إَضافة الموز وهرسه تماماً حتى يتجانس المكونين سوياً. نقوم بإضافة زيت جوز الهند والتقليب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس وممتزج بشكل مثالي. نقوم بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف والاهتمام بتدليك فروة الرأس به. نلف الشعر جيداً بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة قبل أن يغسل. يغسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد للغاية، للتخلص من بقايا الوصفة العالقة في الشعر. وبعدها يطبق البلسم لتطرية الشعر وترطيبه. وعندما يجف الشعر تماماً نضع عليه القليل من زيت جوز الهند. الوسوم

العناية بالشعر المصبوغ هي كل ما تبحث عنه المرأة حتى تتمكن من الاعتناء بشعرها بشكل كبير وبالغ، وبما أن هناك الكثير من السيدات تقوم بتكرار عملية صبغ الشعر بشكل كبير للغاية، فإننا اليوم نلجأ للمكونات الطبيعية التي تساعد على ترميم الشعر التالف المتأثر بالمواد الكيماوية التي تحتوي عليها الصبغات في الكثير من الأوقات، ولعل من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد على ذلك الأفوكادو وزيت جوز الهند، فكل منهم له تأثير كبير للغاية على الشعر وصحته ولمعانه. طريقة العناية بالشعر المصبوغ بزيت جوز الهند طريقة العناية بالشعر المصبوغ بزيت جوز الهند المكونات 1 ملعقة من زيت جوز الهند البكر.

1 ملعقة من المايونيز.

1 ملعقة من اللبن الزبادي.

1 ملعقة من العسل الأبيض. طريقة التحضير نقوم أولاً بتذويب زيت جوز الهند على حمام مائي ساخن، وبعدها نمزجه مع المايونيز في وعاء. نقوم بإضافة الزبادي والعسل بعد ذلك مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات سوياً. نقوم بتطبيقها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع مراعاة تدليك فروة الرأس بالمزيج. يتم لف الشعر جيداً بقبعة الاستحمام وتركه لمدة ساعة كاملة قبل أن يغسل. يتم غسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد للغاية، مع مراعاة استخدام شامبو الشعر المصبوغ. وبعدها يطبق البلسم والكريم لتطرية الشعر وترطيبه. وعندما يجف الشعر تماماً يوضع عليه القليل من زيت جوز الهند. طريقة تنعيم الشعر بالأفوكادو والتخلص من التلف طريقة تنعيم الشعر بالأفوكادو والتخلص من التلف المكونات ثمرة من الأفوكادة الناضج.

حبة من الموز الناضج.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نقوم أولاً بهرس الأفوكادو جيداً في وعاء، وبعدها إَضافة الموز وهرسه تماماً حتى يتجانس المكونين سوياً. نقوم بإضافة زيت جوز الهند والتقليب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس وممتزج بشكل مثالي. نقوم بتطبيق الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف والاهتمام بتدليك فروة الرأس به. نلف الشعر جيداً بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة قبل أن يغسل. يغسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد للغاية، للتخلص من بقايا الوصفة العالقة في الشعر. وبعدها يطبق البلسم لتطرية الشعر وترطيبه. وعندما يجف الشعر تماماً نضع عليه القليل من زيت جوز الهند.

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