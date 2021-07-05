الليمون وزيت جوز الهند للقضاء على شيب الشعر المبكر ورجعي شبابك من جديد في نصف ساعه

الليمون وزيت جوز الهند للقضاء على شيب الشعر، من علامات التقدم ف العمر ظهور الشعر الأبيض أو ما يسمي بالشيب الذي يعاني منه الأشخاص مع التقدم في السن، وتبدأ رحلة البحث عن تغير هذا الشعر مما يجعله يطر لاستخدام الوصفات مستحضرات التجميل الكيميائية والتي تتسبب بضرر كبير للشعر، وعليه يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها الحصول على لون أسود بشكل طبيعي .

وصفة الليمون وزيت جوز الهند للقضاء على شيب الشعر

الليمون والزيت لديهم قدرة رائعة على تغيير لون الشعر من الأبيض إلى الأسود.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

نقوم بوضع المكونات معاً ونقلب.

يتم توزيع الخليط داخل فروة الرأس وفي أماكن الشيب.

تترك لفترة ساعة على الشعر.

يجب غسل الشعر جيداً بواسطة الماء الدافئ والشامبو.

يمكن استخدام الخليط ثلاث مرات أسبوعياً.

مكونات الليمون مع زيت جوز الهند لشيب الشعرطريقة تحضير واستخدام الليمون للتخلص من شيب الشعر

وصفات طبيعية للتخلص من شيب الشعر

تعتبر هذه الوصفة ن الوصفات الطبيعية التى لها تأثير فعال في تغير لون الشعر اللي اللون الأسود .

ملعقة من الشاي الأخضر الجاف.

أربعة ملاعق من الحناء.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

فرشاة لصبغ الشعر.

ماء.

يتم وضع الشاي مع إضافة الماء ويترك حتي ثمان ساعات.

يتم غليان ورق الشاي على النار.

وتخلط الحنة بصافي ورق الشاي ثم نقوم بعجنها وتركها تتخمر لمدة خمس ساعات.

نضيف عصير الليمون ونقلب جيداً.

بعدها بقوم بفردها على الشعر بالفرشاة.

تترك على الشعر لمدة نصف ساعة ويشطف الشعر بالماء.

مكونات وصفة الشاي الأخضر لشيب الشعرطريقة تحضير واستخدام الشاي الأخضر لشيب الشعر

وصفة الشاي الأسود للتخلص من شيب الشعر

يمكن تغير لون الشعر من خلال استخدام ماء الشاي الأسود كما أن هذه الوصفة فعاله جداً في تغير لون الشعر بسهولة .

ملعقتين من الشاي.

كوب وربع من الماء.

يتم غلى الشاي بواسطة نقعه في الماء وبعدها يرفع على النار.

يترك الشاي جانبًا حتي يبرد.

يتم غسل الشعر به ويترك لمدة ساعتين.

يجب بعدها غسل الشعر بالبلسم والماء البارد.

مكونات وصفة الشاي الأسود للقضاء على شيب الشعرطريقة تحضير واستخدام الشاي الأسود لشيب الشعر