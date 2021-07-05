طريقة عمل كريم النشا والليمون معجزة التفتيح الرهيب لبشرة ناصعة البياض وإزالة الرؤوس السوداء

طريقة عمل كريم النشا والليمون معجزة التفتيح الرهيب، أهم الوصفات التي تزيد من بياض البشرة هي التي يدخل في تركيبها كلًا من النشا، ولليمون، حيث أنهما يمتلكان التأثير الفعال والقوي في جعل البشرة أكثر بياض، وحيوية، ونضارة.
كما أن محتوى الليمون من الفيتامين سي هو سبب فعاليته في جعل خلايا البشرة أكثر نضارة، وكذلك مكون النشا يسهم في تجديد خلايا البشرة، وجعلها مشدودة، ويقلل من ظهور التجاعيد، وفيما يلي أهم الوصفات التي يدخل في تركيبتها مكوني النشا والليمون.طريقة عمل كريم النشا والليمون معجزة التفتيح الرهيب
مكونات الخلطة تكون كما يلي بالنقاط التالية:
- ملعقة نشا.
- ملعقة واحدة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة فازلين.
- ملعقة متوسطة زيت زيتون.
- ملعقة مكون زيت اللوز.
- ملعقة صغيرة مكون الفيتامين a.
طريقة التحضير وكيفية الاستعمال:
- نحضر الوعاء اللازم لخلط المكونات، ويكون معقم ونظيف.
- نضع النشا مع الفازلين ونحاول المزج فيما بينهما لحين الحصول على قوام سميك.
- نخفف القوام وذلك بإضافة عصير الليمون وبقية المكونات الزيتية، مع التقليب المستمر لحوالي دقيقتين.
- الآن أصبح المزيج جاهز للاستعمال المباشر على خلايا البشرة، ومن الممكن تجربته في البداية على منطقة صغيرة من البشرة، على اليد مثلًا فإن لم يحدث تهيج للبشرة، فحينئذٍ يطبق على الوجه.
- التطبيق لا بد أن يستمر لمدة حوالي عشر دقائق، يغسل بعدها الوجه بالمياه الفاترة.
يراعى التكرار ما لا يقل عن مرتين، وبمعدل أسبوعي.
- الخليط يحمل العديد من الفوائد للجلد أهمها التفتيح، والوقاية من التجاعيد.
مكونات الوصفة تكون كما يلي بالنقاط التالية:
- ملعقة نشا.
- ملعقة مكون عصير الليمون.
- ملعقتان زبادي.
- ملعقة خميرة بودر.
- ملعقة جليسرين صغيرة.
طريقة التحضير، وكيفية الاستعمال:
- نحضر الوعاء الملائم للخلط، ثم نضع به سائر المكونات، ونقوم بخلطها.
- نطبق الخليط على الوجه، ويستمر التطبيق حتى مرور ثلاثين دقيقة.
يشطف الوجه بالماء الفاتر.
- الوصفة من الممكن تكرارها ثلاث مرات كل سبعة أيام.
- النتيجة من الممكن الحصول عليها عقب شهرين من التطبيق لتلك الوصفة.
- طريقة عمل كريم النشا والليمون يمنح الجلد النضارة، ويجعل البشرة مشرقة، ودائمة التوهج، والحيوية.
الوسوم
طريقة عمل كريم النشا والليمون معجزة التفتيح الرهيب، أهم الوصفات التي تزيد من بياض البشرة هي التي يدخل في تركيبها كلًا من النشا، ولليمون، حيث أنهما يمتلكان التأثير الفعال والقوي في جعل البشرة أكثر بياض، وحيوية، ونضارة.
كما أن محتوى الليمون من الفيتامين سي هو سبب فعاليته في جعل خلايا البشرة أكثر نضارة، وكذلك مكون النشا يسهم في تجديد خلايا البشرة، وجعلها مشدودة، ويقلل من ظهور التجاعيد، وفيما يلي أهم الوصفات التي يدخل في تركيبتها مكوني النشا والليمون.طريقة عمل كريم النشا والليمون معجزة التفتيح الرهيب
مكونات الخلطة تكون كما يلي بالنقاط التالية:
- ملعقة نشا.
- ملعقة واحدة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة فازلين.
- ملعقة متوسطة زيت زيتون.
- ملعقة مكون زيت اللوز.
- ملعقة صغيرة مكون الفيتامين a.
طريقة التحضير وكيفية الاستعمال:
- نحضر الوعاء اللازم لخلط المكونات، ويكون معقم ونظيف.
- نضع النشا مع الفازلين ونحاول المزج فيما بينهما لحين الحصول على قوام سميك.
- نخفف القوام وذلك بإضافة عصير الليمون وبقية المكونات الزيتية، مع التقليب المستمر لحوالي دقيقتين.
- الآن أصبح المزيج جاهز للاستعمال المباشر على خلايا البشرة، ومن الممكن تجربته في البداية على منطقة صغيرة من البشرة، على اليد مثلًا فإن لم يحدث تهيج للبشرة، فحينئذٍ يطبق على الوجه.
- التطبيق لا بد أن يستمر لمدة حوالي عشر دقائق، يغسل بعدها الوجه بالمياه الفاترة.
يراعى التكرار ما لا يقل عن مرتين، وبمعدل أسبوعي.
- الخليط يحمل العديد من الفوائد للجلد أهمها التفتيح، والوقاية من التجاعيد.
مكونات الوصفة تكون كما يلي بالنقاط التالية:
- ملعقة نشا.
- ملعقة مكون عصير الليمون.
- ملعقتان زبادي.
- ملعقة خميرة بودر.
- ملعقة جليسرين صغيرة.
طريقة التحضير، وكيفية الاستعمال:
- نحضر الوعاء الملائم للخلط، ثم نضع به سائر المكونات، ونقوم بخلطها.
- نطبق الخليط على الوجه، ويستمر التطبيق حتى مرور ثلاثين دقيقة.
يشطف الوجه بالماء الفاتر.
- الوصفة من الممكن تكرارها ثلاث مرات كل سبعة أيام.
- النتيجة من الممكن الحصول عليها عقب شهرين من التطبيق لتلك الوصفة.
- طريقة عمل كريم النشا والليمون يمنح الجلد النضارة، ويجعل البشرة مشرقة، ودائمة التوهج، والحيوية.
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