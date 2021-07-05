افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب تنعيم وترطيب من أول استعمال

افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب، فرد الشعر الخشن من الممكن أن يتم بالمنزل وبخطوات سهلة، ومقادير بسيطة ومتوفرة، يمكننا الحصول على الشعر الانسيابي المفرود بسرعة، ودون الحاجة لأي مستحضر كيميائي، أو مواد فرد ضارة قد تعرض الشعر للتلف، وفيما يلي بيان بأبسط الطرق التي من الممكن أن نعتمد عليها للتحسين من مظهر، وملمس الشعر المجعد الخشن.

افردي شعرك الخشن بدون كيراتين بهذا المكون الرهيب

من الممكن الاعتماد على مكون البيض لفرد خصل الشعر الخشن ومكونات الطريقة كما يلي بالنقاط التالية:

بيضة كاملة.

زيت ياسمين.

نصف ملعقة من مكون الخميرة الفورية.

ملعقة طحين أبيض.

زيت اللافندر.

زيت السمسم.

طريقة تحضير الخليط واستخدامه:

إحضار وعاء نخلط فيه مختلف المكونات.

تخفق البيضة كاملة، ويضاف لها كل ما سبق ذكره من زيوت، مع الخميرة، ثم نقلب جيدًا.

نضع الدقيق على الخليط السابق، ونعيد التقليب للخليط مرة أخرى، وسنلاحظ تكون قوام من العجينة الخفيفة، والتي يسهل أن يتم توزيعها فوق الشعر.

يترك الخليط لفترة زمنية معينة تعادل نصف ساعة حتى نلاحظ اختفاء معالم الخليط من الشعر.

يغسل عقب ذلك بالماء الفاتر مع الشامبو الملائم لنوعية الشعر.

الوصفة ينصح بتكرارها بمعدل أسبوعي.

كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتضرر

تلك الطريقة تستدعي دمج زيت الزيتون مع المكونات التالية:

زيت اللوز.

ملعقتان نشا.

ملعقة واحدة زيت الخروع.

ملعقة من مكون عصير الليمون.

الطريقة للتحضير والاستعمال للخليط: