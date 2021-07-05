طريقة تحضير الستيك الدجاج المشوي بالليمون بمذاق شهي ورائع

الستيك هو أحد أصناف اللحوم المشرح والذي يدخل فيه التتبيلة وعصير الليمون وعادةً ما يتوفر بشكل أكبر في اللحوم ولكن بدأ يظهر بكثرة في المطاعم بالدجاج المشرح ويتم تحضيره أيضاً بالأسماك ولكن في أماكن معينة فقط حيث يحتاج لنوع سمك معين ويتميز بالمذاق الشهي واللذيذ المحبب لدي الجميع ويتم الإقبال عليه بشكل كبير في المطاعم وغيرهم خاصة ستيك الدجاج بنكهة الليمون، ويتميز الستيك المشوي بأنه على الرغم من كونه من أصناف اللحوم إلا أنه وجبة خفيفة يمكن تناولها في أوقات مختلفة وفي ساعات متأخرة من الليل بسبب سهولة تحضيره أو تناوله كوجبة رئيسية بجانب أحد الأطباق الجانبية من الأرز والخبز والمقبلات من السلطات والطحينة وغيرهم حسب الرغبة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الستيك المشوي بالليمون طريقة تحضير الستيك المشوي بالليمون المكونات: ثلاث شرائح من صدور الدجاج مخلي من العظم.

مقدار 150 جرام من الزبدة الناعمة.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج.

كمية قليلة من الكزبرة الناعمة.

ثلاث فصوص من الثوم وتقطيعهم.

كمية قليلة من الزيت النباتي الخاص بك.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: تحضير طبق يناسب الصدور ونضع به التوابل من الفلفل الأسود والملح وتتبيل شرائح الدجاج التي تم تحضيرها ونتركها. ذوبان ثلاث ملاعق من الزبدة وتخفيف الزبدة بالزيت في مقلاة مناسبة نبدأ بوضع شرائح الدجاج ونتركها لمدة ثلاث دقائق فقط وإخراجها من الزيت. إضافة الثوم الذي سبق تقطيعه في المقلاة وتقليب الثوم حتى يصبح أصفر اللون والكزبرة وتقليبهم لمدة دقيقتين ثم سكب عصير الليمون إلي مكون الكزبرة مع الثوم ووضع شرائح الدجاج مرة أخري بالمقلاة لإعدادها مع التتبيلة التي تم تحضيرها بالإضافة إلي الصلصة وتركها لمدة دقيقة واحده فقط. تحضير طبق للتقديم مناسب لشرائح الدجاج ووضع شرائح الستيك في الطبق ويتم تقديمه ساخن مباشرةً للإستمتاع بمذاق رائع وشهي. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: الستيك من الوجبات التي تناسب أصحاب الأنظمة الغذائية الريجيم بسبب إحتوائه على سعرات حرارية مناسبة ولا تؤثر على زيادة الوزن أو الدهون ولكن مع الحرص على عدم إضافة كمية كبيرة من التوابل. الوسوم

الستيك هو أحد أصناف اللحوم المشرح والذي يدخل فيه التتبيلة وعصير الليمون وعادةً ما يتوفر بشكل أكبر في اللحوم ولكن بدأ يظهر بكثرة في المطاعم بالدجاج المشرح ويتم تحضيره أيضاً بالأسماك ولكن في أماكن معينة فقط حيث يحتاج لنوع سمك معين ويتميز بالمذاق الشهي واللذيذ المحبب لدي الجميع ويتم الإقبال عليه بشكل كبير في المطاعم وغيرهم خاصة ستيك الدجاج بنكهة الليمون، ويتميز الستيك المشوي بأنه على الرغم من كونه من أصناف اللحوم إلا أنه وجبة خفيفة يمكن تناولها في أوقات مختلفة وفي ساعات متأخرة من الليل بسبب سهولة تحضيره أو تناوله كوجبة رئيسية بجانب أحد الأطباق الجانبية من الأرز والخبز والمقبلات من السلطات والطحينة وغيرهم حسب الرغبة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الستيك المشوي بالليمون طريقة تحضير الستيك المشوي بالليمون المكونات: ثلاث شرائح من صدور الدجاج مخلي من العظم.

مقدار 150 جرام من الزبدة الناعمة.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج.

كمية قليلة من الكزبرة الناعمة.

ثلاث فصوص من الثوم وتقطيعهم.

كمية قليلة من الزيت النباتي الخاص بك.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: تحضير طبق يناسب الصدور ونضع به التوابل من الفلفل الأسود والملح وتتبيل شرائح الدجاج التي تم تحضيرها ونتركها. ذوبان ثلاث ملاعق من الزبدة وتخفيف الزبدة بالزيت في مقلاة مناسبة نبدأ بوضع شرائح الدجاج ونتركها لمدة ثلاث دقائق فقط وإخراجها من الزيت. إضافة الثوم الذي سبق تقطيعه في المقلاة وتقليب الثوم حتى يصبح أصفر اللون والكزبرة وتقليبهم لمدة دقيقتين ثم سكب عصير الليمون إلي مكون الكزبرة مع الثوم ووضع شرائح الدجاج مرة أخري بالمقلاة لإعدادها مع التتبيلة التي تم تحضيرها بالإضافة إلي الصلصة وتركها لمدة دقيقة واحده فقط. تحضير طبق للتقديم مناسب لشرائح الدجاج ووضع شرائح الستيك في الطبق ويتم تقديمه ساخن مباشرةً للإستمتاع بمذاق رائع وشهي. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: الستيك من الوجبات التي تناسب أصحاب الأنظمة الغذائية الريجيم بسبب إحتوائه على سعرات حرارية مناسبة ولا تؤثر على زيادة الوزن أو الدهون ولكن مع الحرص على عدم إضافة كمية كبيرة من التوابل.

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