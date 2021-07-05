مكون جبار اقوى من الليزر يشيل شعر الجسم في ثواني بدون الم نهائيا

مكون جبار اقوى من الليزر يشيل شعر الجسم عزيزتي هل تعانين من تجاعيد البشرة، أو الاحراج إذا كان من موقف ما، قد مر عليكي بسبب وجود الشعر الزائد في البشرة أو الجسم هل تعانين من بعض الطرق التقليدية، اثناء ازالة الشعر من الجسم التي تسبب لك ازعاج والم وخجل، هل لديكي مشكلة من استخدام الليزر للجسم؟ وأنه من ضمن الأشياء التي تستهلك اموال عديدة، ولهذه الاسباب جميعا قد وجدنا الحل في استخدام بعض الوصفات الطبيعية الجبارة في تفتيح البشرة، وازالة الشعر الزائد بشكل نهائي من الجسم وهذا التي سوف نتحدث عنه اليوم خلال مقالنا.

مكون جبار اقوى من الليزر يشيل شعر الجسم

من ضمن الأسباب التي تجعل الشعر الزائد يظهر في الجسم هو وجود التغيرات الهرمونية التي تؤثر بشكل سلبي خلال فترة الدورة الشهرية أو خلال وجود الحمل أو أسباب أخري وهي الشعور بالملل أو التوتر والقلق.

ويوجد بعض الاسباب الاخرى من استخدام العقاقير والأدوية التي تعمل ايضا على الاطلاع بشكل اسوء من ما تزيد من الشعر في الجسم.

مكوناتها:-

كوب الا ربع من الملح الخشن

ربع كوب من المياه

أولا يجب أن تقومي بخلط الملح الخشن مع المياه.

ثم قومي بوضع هذا المزيج على الاماكن التي يوجد بها شعر زائد في الجسم ابدئي بفرك الجسم جيدا وتدليكه بحركة دائريه.

انتظر لمدة 15 دقيقة ثم قومي بغسل الجسم جيدا.

ولكن يجب ان نقوم بتجفيف في الجسم باستخدام القطن او الفوطه.

هذه الوصفة سوف نقوم باستخدامها ثلاث مرات في الاسبوع، و بعد مرور 30 يوما سوف تلاحظ الفرق من تبييض هذا الجسم مع اضافة اللمعان والنعومة التي نحصل عليها ونتخلص بشكل تدريجي من الشعر الزائد.

مميزاتها

العسل يعمل على نضارة الجسم.

لديه الحيوية الهائلة في تفتيح البشرة والتخلص من الحبوب.

يعمل ايضا على ازالة الجلد الميت والشعر الزائد بشكل نهائي فهو بديل الليزر.

المكونات

خمس ملاعق من عسل النحل.

ملعقتين من عصير الليمون .

ملعقة كبيرة من النشا.