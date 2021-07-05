طريقة عمل الأرز باللبن في البيت بخطوات سهلة والطعم أحلى من الجاهز

الأرز باللبن يعد من أكثر أنواع الحلويات المنزلية، التي لا تستغنى عنها أي أم، لأن جميع الأشخاص يحبون تناوله بكثرة، خاصة الأطفال، لاحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية، ويتميز بطعمه المميز ورائحته الشهية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الأرز باللبن. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن مكونات عمل الأرز باللبن: 6 أكواب كبيرة حليب بقري فريش.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير أرز مصري.

ست ملاعق صغيرة من النشا.

كوب كبير من الماء.

20 جرام من الفانيلا.

جوز الهند، للتزيين. طريقة تحضير الأرز باللبن اسكبي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على النت لمدة ثلاث دقائق حتى يصل إلى مرحلة الغليان. قومي بتنظيف وعسل الأرز جيدا بالماء، ثم ضيفيه إلى الحليب، ثم ضعيهم على نار قليلة لمدة 30 دقيقة، حتى ينضج الأرز تماما. ضيفي مقدار الفانيلا، والسكر إلى خليط الحليب، ثم قلبيهم جيدا، ثم اتركيه على النار. امزجي الماء مع مقدار النشا جيدا حتى يذوب النشا، ثم اسكبيه على الخليط السابق، ثم اتركي الخليط على النار لمدة 3 دقائق، مع مراعاة التقليب المستمر، حتى يصبح الخليط كثيف. اسكبي الخليط في أطباق التقديم، ثم اتركيه يبرد قليلا، ثم زينيه بجوز الهند، حتى يصبح الأرز باللبن جاهز للتقديم. طريقة عمل الأرز باللبن مع القرفة طريقة تحضير الأرز باللبنطريقة عمل الأرز باللبن مع القرفة المكونات: كيلو من الحليب البقري.

كوب كبير من الأرز المصري.

150 جرام من السكر.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من مسحوق المستكة.

عود صحيح من القرفة. مكونات التزيين كوب صغير من الزبيب.

كوب صغير من جوز الهند. طريقة تحضير الأرز باللبن مع القرفة قومي بغسل مقدار الأرز جيدا، امزجي مقدار الأرز مع النشا، والحليب، والقرفة،والسكر في وعاء حراري. ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم استمري في التقليب حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان. ضعي الخليط على نار هادئة، ثم اتركيه حتى ينضج تماما. ضيفي مقدار المستكة الى الخليط، ثم قلبي مرة أخرى. اسكبي الخليط في أطباق التقديم، ثم وزعي فوقه جوز الهند والزبيب، حتى يصبح الأرز باللبن جاهز للتقديم. طريقة تحضير الأرز باللبن مع القرفة الوسوم

الأرز باللبن يعد من أكثر أنواع الحلويات المنزلية، التي لا تستغنى عنها أي أم، لأن جميع الأشخاص يحبون تناوله بكثرة، خاصة الأطفال، لاحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية، ويتميز بطعمه المميز ورائحته الشهية، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الأرز باللبن. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن مكونات عمل الأرز باللبن: 6 أكواب كبيرة حليب بقري فريش.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير أرز مصري.

ست ملاعق صغيرة من النشا.

كوب كبير من الماء.

20 جرام من الفانيلا.

جوز الهند، للتزيين. طريقة تحضير الأرز باللبن اسكبي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على النت لمدة ثلاث دقائق حتى يصل إلى مرحلة الغليان. قومي بتنظيف وعسل الأرز جيدا بالماء، ثم ضيفيه إلى الحليب، ثم ضعيهم على نار قليلة لمدة 30 دقيقة، حتى ينضج الأرز تماما. ضيفي مقدار الفانيلا، والسكر إلى خليط الحليب، ثم قلبيهم جيدا، ثم اتركيه على النار. امزجي الماء مع مقدار النشا جيدا حتى يذوب النشا، ثم اسكبيه على الخليط السابق، ثم اتركي الخليط على النار لمدة 3 دقائق، مع مراعاة التقليب المستمر، حتى يصبح الخليط كثيف. اسكبي الخليط في أطباق التقديم، ثم اتركيه يبرد قليلا، ثم زينيه بجوز الهند، حتى يصبح الأرز باللبن جاهز للتقديم. طريقة عمل الأرز باللبن مع القرفة طريقة تحضير الأرز باللبنطريقة عمل الأرز باللبن مع القرفة المكونات: كيلو من الحليب البقري.

كوب كبير من الأرز المصري.

150 جرام من السكر.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من مسحوق المستكة.

عود صحيح من القرفة. مكونات التزيين كوب صغير من الزبيب.

كوب صغير من جوز الهند. طريقة تحضير الأرز باللبن مع القرفة قومي بغسل مقدار الأرز جيدا، امزجي مقدار الأرز مع النشا، والحليب، والقرفة،والسكر في وعاء حراري. ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم استمري في التقليب حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان. ضعي الخليط على نار هادئة، ثم اتركيه حتى ينضج تماما. ضيفي مقدار المستكة الى الخليط، ثم قلبي مرة أخرى. اسكبي الخليط في أطباق التقديم، ثم وزعي فوقه جوز الهند والزبيب، حتى يصبح الأرز باللبن جاهز للتقديم. طريقة تحضير الأرز باللبن مع القرفة

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