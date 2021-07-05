أسرار تحضير الحليب المكثف المنزلي مثل الجاهز بأسهل طريقة

الحليب المكثف المنزلي، من أحد مكونات جميع أصناف الحلوى كالأيس كريم والحلويات بجميع أنواعها، وغضائر الكوكتيل كل ذلك يحتاج أيضًا للحليب المكثف، لذا سنقدم وصفة بسيطة تساعد جميع النساء في تحضيرها دون أن تضطر لشرائه من المول وهو غالي الثمن، والحليب المكثف سهل التحضير حتى يكون متواجد بالمنزل في أي وقت، لكي نقوم بإضافته للكيك أو السينابون أو البان كيك.

الحليب المكثف المنزلي

من المعروف أن الحليب المكثف يعطي طعم لذيذ لجميع أنواع الحلويات علاوةً على أنه طبيعي يعطي نكهة طيبة، لأنه يحتوي على الحليب وبالإضافة إلى بعض المكونات الطبيعية من المنزل.

وصفة تحضير الحليب المكثف المحلى والحليب من المنزل

المقادير

كوب ونصف لبن كامل الدسم أفضل.

5 ملاعق سكر أبيض.

ملعقة صغيرة زبدة سائلة غير مملحة.

في وعاء زجاجي أو سيراميك نضع اللبن مضاف إليه السكر ونقلب حتى يتم أدابه السكر باللبن.

نضع هذا اللبن على نار متوسطة حتى بداية الغليان نهدي عليه النار ونضيف إليه الزبدة ونقلب حتى تذوب في اللبن مع استمرار التقليب.

نتركه حتى يبرد ونلاحظ بأن المقدار بدأ يتماسك، ونلاحظ أن مقدار الحليب أصبح أقل من السابق، فمقدار الثلاثة أكواب يعطي كوب واحد فقط من الحليب المكثف.

في حالة ظهور بعض الكتل يمكن استخدام المضرب الكهربائي وخفقه لمدة خمس دقائق، ويمكن الاحتفاظ بهذا الحليب المكثف في الثلاجة في وعاء زجاجي لمدة 15 يوم أو في الفريزر لمدة شهر بالكامل.

طريقة عمل حليب مكثف محلىوصفة أخرى لعمل حليب مكثف

مكونات الحليب المكثف

كوبان من الحليب السائل.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نضع اللبن على النار وعند الغليان نضيف السكر حتى يذوب وبعدها نضيف الخميرة مع استمرار التقليب على نار هادئة تمامًا.

نتركه يبرد تمامًا ونلاحظ بأنه يتماسك بشكل تدريجي.

يمكن الاحتفاظ بهذا الحليب المكثف في الثلاجة واستخدامه في أي وقت.

طريقة تحضير حليب مكثف محلى

الآن نكون قدمنا لكم طريقتان لعمل الحليب المكثف بالتفصيل وهما غاية في سهولة تحضيرها في المنزل بنفس طعم الحليب المكثف الجاهز.