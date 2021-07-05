طريقة تطبيق وصفة الفازلين للتخلص من الشيب وفوائده الكبيرة في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه

وصفة الفازلين للتخلص من الشيب، يعتبر من أهم وأقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الأبيض، وإعادة اللمعان والنعومة للشعر، حيث أن هناك عدد كبير من الفتيات لتي تصاب بالانزعاج عند ظهور شعيرات بيضاء في رأسهم حتى وإن كانت بسيطة للغاية، تبدأ في اللجوء على الفور إلى الحلول الفورية وهي الصبغات الكيماوية، التي تعتبر في الأساس سبب أقوى لظهور الشعر الأبيض، لأنها تقوم بسحب اللون الأصلي من الشعر، لمنحه لون آخر بشكل قوي، ولذلك يجب تجنب اسخدام تلك الطريقة نهائياً واستبدالها بالطرق الطبيعية التي سوف نشير لها اليوم.

وصفة الفازلين للتخلص من الشيب

يعتبر الفازلين للتخلص من الشيب من أهم الطرق القوية التي تساعد في القضاء على الشعر الأبيض، بدون اللجوء إلى المواد الكيماوية الضارة لصحة الشعر، ولكن أولاً يجدر بنا الإشارة إلى وجود عدد كبير للغاية من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض، ومن بينها العوامل الوراثية أو الضغوط النفسية والحالة الصحية، وبالطبع التقدم في السن، والذي يعتبر دليل على البدء في الإصابة بأعراض الشيخوخة.

طريقة استخدام الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الفازلين ويمكن زيادتها وفقاً لطول الشعر.

كمية من جل الصبار,

ملعقة كبيرة من كبسولات فيتامين هـ.

نقوم بتقليب جميع المكونات سوياً في وعاء من البلاستيك، حتى تتجانس سوياً. ولكن يراعى التأكد من عدم وجود أي تكتلات من جل الصبار، وتداخل المكونات سوياً. استخدام الوصفة في تدليك فروة الرأس بالكامل في حركات دائرية لطيفة، واستخدام الباقي في تغطية الشعر من الجذور وحتى الأطراف. يتم ربط الشعر جيداً وتغطيته بغطاء الشعر البلاستيكي. يترك الشعر هكذا طوال الليل أو على مدار 24 ساعة كاملة. وبعدها يتم غسل الشعر بالطريقة التقليدية بالماء والشامبو.

يعتبر الفازلين من المكونات الطبيعية الت لها تأثير كبير على صحة الشعر وعلاجه من التلف.

يعمل في علاج الشيب والقضاء على الشعر الأبيض، والحفاظ على اللون الأصلي.

يكسب الشعر اللمعان والحيوية.

يحفز الشعر على النمو وتقوية البصيلات.

تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتطهيرها من البكتريا.

طريقة التحضيرفوائد الفازلين للشعر