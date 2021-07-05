طريقة إعداد عجينة الحليب لتحضير أحلى المخبوزات ومناسبة لجميع الوصفات والمعجنات

طريقة إعداد عجينة الحليب، حيث تعتبر عجينة الحليب من أشهر أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق في المنزل، وهي مناسبة للغاية لإعداد مجموعة كبيرة للغاية من المعجنات، كما أنها تمتلك عدد كبير من الفوائد للأطفال، فيمكننا الاعتماد عليها في إعداد الخبز والفطائر والبيتزا والقرص المحشة وقرص العجوة والقراقيش، ومجموعة متنوعة من المخبوزات الشهية، كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى تقنية عالية أو مواصفات خاصة، ومن الممكن الاحتفاظ بها في الفريزر واستخدامها وقتما تشاءون. طريقة إعداد عجينة الحليب طريقة إعداد عجينة الحليب المكونات 5 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم أولاً بتقليب كل من الخميرة والسكر والحليب، مع نصف كمية الدقيق والتقليب جيداً وتغطيتها بأوراق البلاستيك لمدة عشر دقائق في مكان دافيء. وبعدها نقوم بإضافة الزيت وباقي كمية الدقيق مع العجن جيداً لمدة لا تق عن خمسة دقائق. عندما نجد أن العجينة أصبحت لينة ومتماسكة للغاية، نقوم بتغطتها جيداً حتى تختمر ويتضاعف حجمها. وهنا تصبح جاهزة للاستخدام ف عدد كبير للغاية من الوصفات. يمكن مضاعفة الكمية حسب لرغبة، مع مراعاة التناسب بين المقادير المختلفة. أفكار مختلفة لاستخدام عجينة الحليب من الممكن أن يتم عمل القرص المحشوة باستخدام عجينة الحليب وحشوها بعدد كبير للغاية من الاختيارات، ومنها: (مشكل الجبن، الدجاج المشوي، اللحم المفروم، الخضروات، العجوة، الشوكولاتة، كريمة الفول السوداني).

يمكن استخدامها كعجينة البيتزا، وفردها في صينية وتطبيق الحشوات المتعددة عليها.

من الممكن استخدامها لتحضيير الخبز الفينو، من خلال فردها على سطح أملس ولفها جيداً وتركها تختمر مرة أخرى قبل تسويتها.

من الممكن أيضاً أن نقوم بوضعها في قالب الكيك وعمل التوست اللذيذ.

يمكن ان نصنع منها الكرواسون من خلال فردها وتغليفها بالزبدة وحشوها بالجبن أو الشوكولاتة اللذيذة وخبزها في الفرن.

تعتبر تلك العجينة من أسهل أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق، والتي تساعد على نجاح عدد كبير للغاية من الوصفات المميزة، وبدون خطوات طويلة. طريقة التحضيرأفكار مختلفة لاستخدام عجينة الحليب الوسوم

طريقة إعداد عجينة الحليب، حيث تعتبر عجينة الحليب من أشهر أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق في المنزل، وهي مناسبة للغاية لإعداد مجموعة كبيرة للغاية من المعجنات، كما أنها تمتلك عدد كبير من الفوائد للأطفال، فيمكننا الاعتماد عليها في إعداد الخبز والفطائر والبيتزا والقرص المحشة وقرص العجوة والقراقيش، ومجموعة متنوعة من المخبوزات الشهية، كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى تقنية عالية أو مواصفات خاصة، ومن الممكن الاحتفاظ بها في الفريزر واستخدامها وقتما تشاءون. طريقة إعداد عجينة الحليب طريقة إعداد عجينة الحليب المكونات 5 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم أولاً بتقليب كل من الخميرة والسكر والحليب، مع نصف كمية الدقيق والتقليب جيداً وتغطيتها بأوراق البلاستيك لمدة عشر دقائق في مكان دافيء. وبعدها نقوم بإضافة الزيت وباقي كمية الدقيق مع العجن جيداً لمدة لا تق عن خمسة دقائق. عندما نجد أن العجينة أصبحت لينة ومتماسكة للغاية، نقوم بتغطتها جيداً حتى تختمر ويتضاعف حجمها. وهنا تصبح جاهزة للاستخدام ف عدد كبير للغاية من الوصفات. يمكن مضاعفة الكمية حسب لرغبة، مع مراعاة التناسب بين المقادير المختلفة. أفكار مختلفة لاستخدام عجينة الحليب من الممكن أن يتم عمل القرص المحشوة باستخدام عجينة الحليب وحشوها بعدد كبير للغاية من الاختيارات، ومنها: (مشكل الجبن، الدجاج المشوي، اللحم المفروم، الخضروات، العجوة، الشوكولاتة، كريمة الفول السوداني).

يمكن استخدامها كعجينة البيتزا، وفردها في صينية وتطبيق الحشوات المتعددة عليها.

من الممكن استخدامها لتحضيير الخبز الفينو، من خلال فردها على سطح أملس ولفها جيداً وتركها تختمر مرة أخرى قبل تسويتها.

من الممكن أيضاً أن نقوم بوضعها في قالب الكيك وعمل التوست اللذيذ.

يمكن ان نصنع منها الكرواسون من خلال فردها وتغليفها بالزبدة وحشوها بالجبن أو الشوكولاتة اللذيذة وخبزها في الفرن.

تعتبر تلك العجينة من أسهل أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها على الإطلاق، والتي تساعد على نجاح عدد كبير للغاية من الوصفات المميزة، وبدون خطوات طويلة. طريقة التحضيرأفكار مختلفة لاستخدام عجينة الحليب

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