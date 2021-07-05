فوائد أكل التفاح في الصباح الباكر منها المحافظة على الأسنان من التسوس

فوائد أكل التفاح في الصباح الباكر تتلخص في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية طوال اليوم، فتفاحة واحدة بمثابة فنجان من القهوة، والذي يلجأ إليه الكثير من الناس لكي يشعروا بالقدرة على إنجاز المهام اليومية المختلفة، إلا أن العديد من الأبحاث العلمية أكدت أنه توجد آثاراً سلبية مترتبة على إدمان القهوة يومياً وفي الصباح الباكر، حيث قد تسبب القهوة مشاكل صحية عديدة مثل الشعور بالتوتر واضطرابات النوم والتنفس، ليس ذلك فحسب وإنما قد تتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فيما يلي سنذكر بالتفصيل فوائد أكل التفاح في الصباح الباكر، وسنذكر أيضا قيمه الغذائية الكاملة، والتي لن تجدها في فنجان القهوة.

ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، أنه يطلق على التفاح “الغذاء المعجزة“، وأيضا “محطة التوليد التغذوية“.

فوائد أكل التفاح الصحية

للتفاح فوائد صحية عديدة، حيث يتميز باحتوائه على مضادات الأكسدة بكميات مناسبة والفلافونويدات. وكذلك بعض أنواع الفيتامينات، والتي جعلت منه مصدراً هاما من مصادر الغذاء في الطبيعة، فهو مفيد للغاية في جميع الأحوال. وإليك أبرز الفوائد الصحية للتفاح فيما يلي.

حماية الخلايا العصبية، حيث يحتوي التفاح على مركب كويرسيتين، والذي يساعد على تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة من الإجهاد اليومي.

1- تخفيض فرص الإصابة بمرض الزهايمر مع التقدم في العمر وكذلك الخرف. حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات منخفضة من الأطعمة الغنية بالفلافونويدات مثل التفاح والبطيخ وغيرها من الأطعمة هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.

2- المساعدة في خسارة الوزن، التفاح لا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذلك فهو خيار صحي مناسب. خاصة لمن يريدون إدارة نظام صحي وغذائي جيد وفعال للمحافظة على الوزن المثالي.

3- الحد من الإصابة بسرطان الثدي، حيث يحتوي التفاح على كميات جيدة من فيتامينات البيتا كاروتين، وفيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية والمقاومة لحدوث التهابات وأمراض مثل سرطان الثدي على وجه الخصوص. وبالتالي فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان.

4- الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وهذا بسبب احتوائه على كميات مناسبة من الألياف الغذائية، فهو بذلك وقاية قوية وحماية أكيدة للإنسان من خطر الإصابة بمرض السكري. وخاصة السكري من النوع أو الدرجة الثانية.

القيم الغذائية في التفاح

يحتوي كل مئة جرام من التفاح على 52 سعر حراري. وكذلك يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحة الإنسان، وتجدر الإشارة هنا أنه لا ينبغي أبدا تقشير التفاح قبل أكله. وذلك لأن قشره يحتوي على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحدثنا عنها بالأعلى. كما يحتوي التفاح على ما يلي:

كربوهيدرات بنسبة 13.81 جرام.

الألياف الغذائية بنسبة 2.4 جرام.

البروتين بنسبة 0.26 جرام.

الدهون بنسبة 0.17 جرام.

فوائد أكل التفاح على معدة فارغة

هناك مقولة شهيرة تقول: “تفاحة في اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب”. مما يدل على أن للتفاح مكانة متميزة بين جميع الفواكه والخضروات، وهذا ما أكده العلم الحديث. والآن إليك فوائد أكل التفاح في الصباح الباكر على معدة فارغة.

يحتوي التفاح على البكتين المذاب بنسبة عالية ، وهو نوع من الألياف الغذائية، والذي يقلل من معدلات الكوليسترول في الدم. ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية. خاصة عند تناولها على معدة فارغة. ويعتبر البكتين عامل وقاية مهم من سرطان القولون والرئة. ويساهم في إنقاص الوزن بسبب ما يسببه من شعور بالشبع.

، وهو نوع من الألياف الغذائية، والذي يقلل من معدلات الكوليسترول في الدم. ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية. خاصة عند تناولها على معدة فارغة. ويعتبر البكتين عامل وقاية مهم من سرطان القولون والرئة. ويساهم في إنقاص الوزن بسبب ما يسببه من شعور بالشبع. تسريع الأيض وحرق الدهون، ولأن التفاح يحتوي على معظم فيتامينات ب، فهو يعمل على حرق الدهون بسرعة في جسم الإنسان. ويقوم بتحويل البروتين والكربوهيدرات والدهون إلى طاقة.

ولأن التفاح يحتوي على معظم فيتامينات ب، فهو يعمل على حرق الدهون بسرعة في جسم الإنسان. ويقوم بتحويل البروتين والكربوهيدرات والدهون إلى طاقة. يحتوي التفاح على مضادات للبكتيريا التي تتسبب في تسوس الأسنان ، حيث يقتل 80% منها، وبالتالي فإن أكل التفاح يوميا على الريق يحافظ على الأسنان من التسوس.

، حيث يقتل 80% منها، وبالتالي فإن أكل التفاح يوميا على الريق يحافظ على الأسنان من التسوس. وتقول “ لورا فلورز ” خبيرة التغذية في “ سان دييغو “: ( أن التفاح يحتوي على كمية كبيرة من متعدد الفينول. والذي يعمل بمثابة مضادات للأكسدة ). والتي لها القدرة على تثبيط الجذور الحارة في جسم الإنسان. وهذا يمنع إصابة الإنسان بأمراض مثل ( جلطات الدم، الشيخوخة، الأمراض الخبيثة) .

” خبيرة التغذية في “ “: ( ). والتي لها القدرة على تثبيط الجذور الحارة في جسم الإنسان. وهذا يمنع إصابة الإنسان بأمراض مثل ( . ويعمل الفينول على خفض نسبة الكوليسترول الضار “ال دي ال“، والذي يؤدي إلى تضييق الشرايين. ويزيد الفينول نسبة الكوليسترول النافع ” اتش دي ال“.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا عن فوائد أكل التفاح في الصباح الباكر، لكن نرجوا أن نكون قدمنا إليك معلومة مفيدة.