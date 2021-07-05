طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل لصحة الشعر وحيويته

طريقة تحضير كيراتين طبيعي، حيث تبحث أغلبية الفتيات والسيدات عن نوع من الكيراتين الطبيعي الذي لا يحتوي على المواد الكيماوية، للعمل على فرد وتنعيم الشعر بدون إصابته بالضرر، ولذلك فإن كيراتين طبيعي لفرد الشعر هو أكثر ما يتم البحث عنه في تلك الفترة على مواقع البحث حتى تتمكن الفتيات من الحصول على شعر ناعم بدون إضافة أية مواد كيماوية عليه، والتي تتسبب غالباً في ضرر مؤكد مستقبلاً، ويعمل على إلحاق كل الضرر بالخصلات من فروة الرأس إلى الجذور، ولذلك فإننا نقدم لكم مكون طبيعي لن يخطر على بالكم للحفاظ على صحة الشعر وعلاج كل مشكلاته.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي

تتكون تلك الوصفة من عدد بسيط من المكونات الطبيعية المتوفر في كل منزل، مما يجعله الوصفة المثالية الخالية من أي مكونات صناعية على الإطلاق، ويمكنكم إعدادها كما يلي:

المكونات

2 حبة من الكوسة الطازجة.

صفار حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نقوم بتقطيع الكوسة إلى شرائح دائرية رفيعة وسلقها في ماء غزير. بعد التأكد من نضج الكوسة نقوم بطحنها وإضافة النشا والبيض والزيت إليها. تقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس ويصبح لدينا خليط أشبه بالكريم. نقوم بتطبيق الخليط على فروة الرأس وفركه جيداً بحركات دائرية. وبالاعتماد على فرشاة الصبغة نقوم بتطبيق الوصفة على خصلات الشعر بالكامل. تمشيط الشعر جيداً حتى تتخلل الوصفة كل شعرة. تغطية الشعر وتركه ساعتين على الأقل وبعدها يغسل بالماء والشامبو جيداً. تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

تعتبر الكوسة من المكونات الطبيعية الغنية بالزنك الذي يعمل في تحفيز الشعر على النمو بشكل كبير.

الكوسة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج الذي يعمل على علاج تساقط الشعر بفعالية كبيرة.

تعد الكوسة من المكونات الطبيعية التي تكسب الشعر نضارة وقوة وحيوية تجنبه الأضرار التي يتعرض لها على مدار اليوم.

تعمل الكوسة على تحفيز الشعر على إنتاج الكولاجين الذي يعزز من صحته وقوته بصورة كبيرة للغاية، والنتائج مميزة فعلاً.

خطوات التحضيرفوائد الكوسة المذهلة للشعر