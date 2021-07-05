كريم الورد الجوري لشد البشرة و التخلص من التجاعيد وتمتعي ببشرة أكثر شباباً

كريم الورد الجوري من الكريمات المفيدة جداً لشد البشرة، ويساعد فى التخلص من التجاعيد الموجودة بالبشرة و التى تقلق الكثير من النساء لأنها تكون من علامات تقدم السن المزعجة للكثير من النساء، ولذلك سوف نقوم بعمل هذا الكريم الذى يجعل البشرة أكثر نضارة وشباباً لأنه يتكون من الورد وفوائده العديدة للحفاظ على البشرة ويزيدها جمالاً وزيت جوز الهند الذى يعطيها الترطيب، والسكر الذى يعمل على تقشير البشرة وجعلها مشرقة، ومن هذه المكونات نتخلص هذا الكريم الجديد الذى سوف يعطينا بشرة مشدودة ومتألقة وشابة كأنك فى العشرين من عمرك، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام كريم الورد الجوري لشد البشرة والتخلص من التجاعيد. مكونات كريم الورد الجوري مكونات كريم الورد الجوري يتكون كريم الورد الجوري من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: حفنة من اوراق الورد.

١/٢ كوب من زيت جوز الهند.

كوب من السكر.

قطرات من زيت اللافندر. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل كريم الورد الجوري بسيطة جدا واستخدامها لا يستغرق وقت طويل وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء الخلاط ونضع به حفنة الورد والسكر وزيت جوز الهند. ونخلطهم جيداً فى الخلاط حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. وبعد ذلك نحضر عبوة نظيفة من الزجاج أو البلاستيك ونضع بها الكريم. وبعد تنظيف البشرة نقوم بوضع الكريم على البشرة ونتركه من ١٠ : ١٥ دقيقة. ثم نقوم بفرك الكريم على البشرة لنحصل على التقشير المناسب للبشرة. وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر. وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام وتحصين على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد. ويمكنك استخدام الكريم مرتين فى الإسبوع حتى تحصلين على بشرة شابة ومتألقة وجذابة. فوائد أوراق الورد تساعد فى التخلص من البقع الداكنة كما تعمل على توحيد لون البشرة. مليئة بالمواد المضادة للأكسدة التى تكثر من إنتاج الكولاجين فى البشرة، وبالتالى تقاوم علامات تقدم السن والتجاعيد وتمنحك بشرة مشدودة. أوراق الورد تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات A و B وC و التى تعمل كمضادات للبكتيريا والالتهابات فهى مهمة لمعالجة البشرة، وترطيبها وتنقيتها من الشوائب والبقع الداكنة. الوسوم

كريم الورد الجوري من الكريمات المفيدة جداً لشد البشرة، ويساعد فى التخلص من التجاعيد الموجودة بالبشرة و التى تقلق الكثير من النساء لأنها تكون من علامات تقدم السن المزعجة للكثير من النساء، ولذلك سوف نقوم بعمل هذا الكريم الذى يجعل البشرة أكثر نضارة وشباباً لأنه يتكون من الورد وفوائده العديدة للحفاظ على البشرة ويزيدها جمالاً وزيت جوز الهند الذى يعطيها الترطيب، والسكر الذى يعمل على تقشير البشرة وجعلها مشرقة، ومن هذه المكونات نتخلص هذا الكريم الجديد الذى سوف يعطينا بشرة مشدودة ومتألقة وشابة كأنك فى العشرين من عمرك، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام كريم الورد الجوري لشد البشرة والتخلص من التجاعيد. مكونات كريم الورد الجوري مكونات كريم الورد الجوري يتكون كريم الورد الجوري من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: حفنة من اوراق الورد.

١/٢ كوب من زيت جوز الهند.

كوب من السكر.

قطرات من زيت اللافندر. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل كريم الورد الجوري بسيطة جدا واستخدامها لا يستغرق وقت طويل وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء الخلاط ونضع به حفنة الورد والسكر وزيت جوز الهند. ونخلطهم جيداً فى الخلاط حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. وبعد ذلك نحضر عبوة نظيفة من الزجاج أو البلاستيك ونضع بها الكريم. وبعد تنظيف البشرة نقوم بوضع الكريم على البشرة ونتركه من ١٠ : ١٥ دقيقة. ثم نقوم بفرك الكريم على البشرة لنحصل على التقشير المناسب للبشرة. وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر. وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام وتحصين على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد. ويمكنك استخدام الكريم مرتين فى الإسبوع حتى تحصلين على بشرة شابة ومتألقة وجذابة. فوائد أوراق الورد تساعد فى التخلص من البقع الداكنة كما تعمل على توحيد لون البشرة. مليئة بالمواد المضادة للأكسدة التى تكثر من إنتاج الكولاجين فى البشرة، وبالتالى تقاوم علامات تقدم السن والتجاعيد وتمنحك بشرة مشدودة. أوراق الورد تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات A و B وC و التى تعمل كمضادات للبكتيريا والالتهابات فهى مهمة لمعالجة البشرة، وترطيبها وتنقيتها من الشوائب والبقع الداكنة.

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