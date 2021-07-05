معجزة أقوي كيراتين لفرد الشعر بكريم نيفيا هيحول شعرك الخشن والمموج لنعومة زي الحرير في دقائق

تسعى كل فتاة في الحصول على شعر ناعم غير مجعد، جميل وجذاب، ولذلك تضطر إلى استخدام العديد من الطرق للحصول على هذه النتيجة، ولكن هذه الطرق يمكن أن تضر الشعر بعد ذلك، ولذلك فمن الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية لحل هذه المشاكل، وخلطة كريم نيفيا من أهم هذه الوصفات التي تساعد على فرد الشعر ومنحه الجاذبية والجمال. وصفة كريم نيفيا وزبدة الشيا لفرد الشعر وإزالة التجاعيد وصفة كريم نيفيا وزبدة الشيا لفرد الشعر وإزالة التجاعيد المكونات ملعقتين كبار من كريم نيفيا

ملعقتين كبار من زبدة الشيا

ملعقة واحدة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند طريقة التحضير قومي بجمع كل المكونات الموجودة، بعد ذلك قلبي كل المكونات جيدًا، لتحصلي على خليط متجانس

قبل وضع هذا القناع على الشعر لابد أن يكون الشعر نظيف، ومغسول جيدًا، وقد تم تجفيفة بالمنطقة.

وزعي الخليط على الشعر جيدًا من الجزر حتى الأطراف حتى يتشبع الشعر به.

بعد ذلك اتركيه على الشعر لمدة ساعة

ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، والشامبو الصحي الخالي من اي مواد كيماوية

يفضل تكرار هذه الوصفة كل يومين للحصول على أفضل نتيجة. وصفة كريم نيفيا مع النشا لفرد الشعر وتنعيمه وصفة كريم نيفيا مع النشا لفرد الشعر وتنعيمه هناك وصفة أخرى مجربة ومضمونة لفرد الشعر بشكل سريع، وجعله ناعم كالحرير وهي بإستخدام كريم نيفيا مع إضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى المفيدة جدًا للشعر وهي كالأتي: المكونات ٣ ملاعق كريم نيفيا

ملعقة واحدة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز

٣ىملعقة كبيرة من زيت الصبار طريقة التحضير في البداية قومي بتجهيز إناء وضعي به كريم نيفيا، وبعد ذلك أضيفي آلية النشا، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة.

ثم بعد ذلك أضيفي إليه باقي المكونات مع الخلط المستمر أيضًا حتى تكون عجينة متماسكة يمكن فردها على الشعر.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط عن أى الشعر، وقومي بتوزيعها في البداية من الجذور حتى الاطراف، ثم بعد ذلك يفضل تمشيط الشعر جيدًا أثناء وضع الخليط

بعد ذلك اتركية على راسك مع مراعاة وضع غطاء بلاستيك، وذلك لمدة ساعة

اغسلي شعرك بعد ذلك بالمياة والشامبو

لابد من تكرار هذه الوصفة كل يومين، حتى تحصلي على أفضل النتائج . الوسوم

تسعى كل فتاة في الحصول على شعر ناعم غير مجعد، جميل وجذاب، ولذلك تضطر إلى استخدام العديد من الطرق للحصول على هذه النتيجة، ولكن هذه الطرق يمكن أن تضر الشعر بعد ذلك، ولذلك فمن الأفضل استخدام الوصفات الطبيعية لحل هذه المشاكل، وخلطة كريم نيفيا من أهم هذه الوصفات التي تساعد على فرد الشعر ومنحه الجاذبية والجمال. وصفة كريم نيفيا وزبدة الشيا لفرد الشعر وإزالة التجاعيد وصفة كريم نيفيا وزبدة الشيا لفرد الشعر وإزالة التجاعيد المكونات ملعقتين كبار من كريم نيفيا

ملعقتين كبار من زبدة الشيا

ملعقة واحدة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند طريقة التحضير قومي بجمع كل المكونات الموجودة، بعد ذلك قلبي كل المكونات جيدًا، لتحصلي على خليط متجانس

قبل وضع هذا القناع على الشعر لابد أن يكون الشعر نظيف، ومغسول جيدًا، وقد تم تجفيفة بالمنطقة.

وزعي الخليط على الشعر جيدًا من الجزر حتى الأطراف حتى يتشبع الشعر به.

بعد ذلك اتركيه على الشعر لمدة ساعة

ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، والشامبو الصحي الخالي من اي مواد كيماوية

يفضل تكرار هذه الوصفة كل يومين للحصول على أفضل نتيجة. وصفة كريم نيفيا مع النشا لفرد الشعر وتنعيمه وصفة كريم نيفيا مع النشا لفرد الشعر وتنعيمه هناك وصفة أخرى مجربة ومضمونة لفرد الشعر بشكل سريع، وجعله ناعم كالحرير وهي بإستخدام كريم نيفيا مع إضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى المفيدة جدًا للشعر وهي كالأتي: المكونات ٣ ملاعق كريم نيفيا

ملعقة واحدة من النشا

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز

٣ىملعقة كبيرة من زيت الصبار طريقة التحضير في البداية قومي بتجهيز إناء وضعي به كريم نيفيا، وبعد ذلك أضيفي آلية النشا، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة.

ثم بعد ذلك أضيفي إليه باقي المكونات مع الخلط المستمر أيضًا حتى تكون عجينة متماسكة يمكن فردها على الشعر.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط عن أى الشعر، وقومي بتوزيعها في البداية من الجذور حتى الاطراف، ثم بعد ذلك يفضل تمشيط الشعر جيدًا أثناء وضع الخليط

بعد ذلك اتركية على راسك مع مراعاة وضع غطاء بلاستيك، وذلك لمدة ساعة

اغسلي شعرك بعد ذلك بالمياة والشامبو

لابد من تكرار هذه الوصفة كل يومين، حتى تحصلي على أفضل النتائج .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة أقوي كيراتين لفرد الشعر بكريم نيفيا هيحول شعرك الخشن والمموج لنعومة زي الحرير في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.