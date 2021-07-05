طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل معجزة لتبييض البشرة كالثلج وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد بشكل سريع جدا

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل معجزة لتبييض البشرة، تتعرض الكثير من النساء إلى تغير كبير في لون البشرة في مختلف مناطق الجسم وعلى وجه التحديد في المناطق الحساسة ويحدث شلك بكثرة خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة تعرق الجسم، حيث يتسبب كل هذا بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى أيضًا في اسمرار الجلد والغمقان، لذا يكون هناك حاجة كبرى عند النساء من أجل تفتيح منطقة العانة واستعادة لونها الطبيعي من جديد وسوف نقدم بعض الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات من الطبيعة تفيد البشرة وترطبها بالإضافة إلى أنها تساعدة في إزالة هذا الغمقان. طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل معجزة لتبييض البشرة طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل معجزة لتبييض البشرة مكونات الوصفة عدد 1 ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

قطرات من عصير الليمون. خطوات إعداد الكريم اخلطي الفازلين مع زيت القرنفل وضعي قطرات الليمون معهم إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية.

قومي بوضع الكريم على المناطق التي ترغبين بتفتيحها واستعادة لونها الأصلي.

اتركي الكريم على الجلد لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ععلى الجلد قومي بفركه برفق حتى يزال تمامًا.

ععلى الجلد قومي بفركه برفق حتى يزال تمامًا. اغسلي المنطقة جيدًا بالماء البارد وجففيها بفوطة نظيفة.

كرري استخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع الواحد من أجل نتيجة مثالية.

يجب عليك تجفيف البشرة جيدا عقب كل استخدام للماء عليهم فالماء أكثر ما يسبب اسمرار هذه المناطق. وصفة زيت الجلسرين وماء الورد لتفتيح الجلد وصفة زيت الجلسرين وماء الورد لتفتيح الجلد مكونات الوصفة ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

عدد ملعقة واحدة ص من ماء الورد.

قطرات من عصير الليمون. خطوات استخدام الوصفة في البداية نقوم بوضع الليمون وزيت الجلسرين والورد وماء الورد في زجاجة محكمة الغلق.

نقوم برج الزجاجة جيدًا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

على قطنة نظيفة نقوم بوضع كمية قليلة من هذا الخليط ونبدأ بمسح المنطقة بها جيدًا لمدة 3 دقائق.

كلما اتسخت القطنة نقوم بتغييرها.

عقب الانتهاء نترك الخليط لمدة 3 دقائق أخرى على الجلد.

نغسل المنطقة جيدًا من الخليط بالماء البارد والغسول المناسب ويجب أن تكرر التجربة مرتين أسبوعيا.

يمكنك عمل ماسك لتبيض البشرة باستخدام قشور البرتقال قومي بطحن قشور البرتقال حتي تصبح بودرة ثم أضيفي اليها ملعقتان من الزبادي ، امزجي المكونات جيدا حتي تصبح سائلة ثم قومي بوضع الخليط على بشرتك والاماكن الحساسة واتركيها لمدة ٢٠ دقيقة وسوف تلاحظين جمال ونعومة بشرتك قومي بتكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تنبهرين بالنتيجة من أول استعمال. الوسوم

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل معجزة لتبييض البشرة، تتعرض الكثير من النساء إلى تغير كبير في لون البشرة في مختلف مناطق الجسم وعلى وجه التحديد في المناطق الحساسة ويحدث شلك بكثرة خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة تعرق الجسم، حيث يتسبب كل هذا بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى أيضًا في اسمرار الجلد والغمقان، لذا يكون هناك حاجة كبرى عند النساء من أجل تفتيح منطقة العانة واستعادة لونها الطبيعي من جديد وسوف نقدم بعض الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات من الطبيعة تفيد البشرة وترطبها بالإضافة إلى أنها تساعدة في إزالة هذا الغمقان. طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل معجزة لتبييض البشرة طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل معجزة لتبييض البشرة مكونات الوصفة عدد 1 ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

قطرات من عصير الليمون. خطوات إعداد الكريم اخلطي الفازلين مع زيت القرنفل وضعي قطرات الليمون معهم إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية.

قومي بوضع الكريم على المناطق التي ترغبين بتفتيحها واستعادة لونها الأصلي.

اتركي الكريم على الجلد لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ععلى الجلد قومي بفركه برفق حتى يزال تمامًا.

ععلى الجلد قومي بفركه برفق حتى يزال تمامًا. اغسلي المنطقة جيدًا بالماء البارد وجففيها بفوطة نظيفة.

كرري استخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع الواحد من أجل نتيجة مثالية.

يجب عليك تجفيف البشرة جيدا عقب كل استخدام للماء عليهم فالماء أكثر ما يسبب اسمرار هذه المناطق. وصفة زيت الجلسرين وماء الورد لتفتيح الجلد وصفة زيت الجلسرين وماء الورد لتفتيح الجلد مكونات الوصفة ملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

عدد ملعقة واحدة ص من ماء الورد.

قطرات من عصير الليمون. خطوات استخدام الوصفة في البداية نقوم بوضع الليمون وزيت الجلسرين والورد وماء الورد في زجاجة محكمة الغلق.

نقوم برج الزجاجة جيدًا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

على قطنة نظيفة نقوم بوضع كمية قليلة من هذا الخليط ونبدأ بمسح المنطقة بها جيدًا لمدة 3 دقائق.

كلما اتسخت القطنة نقوم بتغييرها.

عقب الانتهاء نترك الخليط لمدة 3 دقائق أخرى على الجلد.

نغسل المنطقة جيدًا من الخليط بالماء البارد والغسول المناسب ويجب أن تكرر التجربة مرتين أسبوعيا.

يمكنك عمل ماسك لتبيض البشرة باستخدام قشور البرتقال قومي بطحن قشور البرتقال حتي تصبح بودرة ثم أضيفي اليها ملعقتان من الزبادي ، امزجي المكونات جيدا حتي تصبح سائلة ثم قومي بوضع الخليط على بشرتك والاماكن الحساسة واتركيها لمدة ٢٠ دقيقة وسوف تلاحظين جمال ونعومة بشرتك قومي بتكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تنبهرين بالنتيجة من أول استعمال.

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