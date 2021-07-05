طريقة عمل صابونة البرتقال الرهيبة في تفتيح الوجه والجسم بالكامل

تعد صابونة البرتقال ، من أفضل أنواع الصابون الذي يعمل علي تفتيح البشرة والأماكن الحساسة، ويمنح هذا النوع من الصابون نضارة طبيعية، لأنه يحتوي علي فيتامين وأحماض تساعد علي التخلص من جميع مشاكل البشرة والجسم، تحمي وترطب البشرة بشكل كبير وفعال جداً، تقلل من ظهور البثور والحبوب وتقلل من إفرازات البشرة الدهنية، تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، تقضي علي البقع الداكنة وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل ملحوظ، تحتوي علي نسبة كبيرة من العناصر المضادة للأكسدة التي تعطي البشرة نعومة وترطيب غير عادي، هناك أنواع أخري كثيرة من الصابون لكن هذه الصابونة من أفضل وأحسن الأنواع، سوف تجعل هذه الصابونة بشرتك صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صابونة البرتقال الرهيبة في تفتيح البشرة ونضارتها.

مكونات عمل صابونة البرتقال

تعرفي علي أبسط مكونات هذه الصابونة الفعالة في تفتيح البشرة وترطيبها وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من قشور البرتقال المبشور.

نصف كوب من عصير البرتقال.

نصف صابونة دوف مبشورة.

ربع كوب من الحليب المغلي.

ثلاث ملاعق كبار من نشا الذرة.

معلقة صغيرة من زيت البرتقال.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل صابونة البرتقال في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة ونضع بها الصابون المبشور، ثم نضيف عليه ربع كوب الحليب المغلي، ونبدأ نقلبهم كويس باستخدام المضرب السلك، حتي يذوب الصابون ويصبح قوامه مثل الكريم. بعد كدة نضيف عليهم عصير البرتقال، وبشر قشور البرتقال، ونبدأ نخلط المكونات حتي تتجانس جيداً مع بعض. ثم نضيف بعد ذلك نشا الذرة ونستمر في التقليب حتي يذوب مع باقي المكونات، ثم نضع زيت البرتقال ونبدأ بخلطهم جيداً مع بعض حتي نحصل علي قوام كريمي متماسك. نقوم بعد ذلك بإحضار علبة، ونغسلها كويس وبعد كدة ننشفها كويس جداً، ونقوم بسكب الخليط فيها ونغلقها كويس، ونتركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وبعد كدة نستخدمها.

أهم فوائد صابونة البرتقال الرهيبة للبشرة والجسم

هناك فوائد عديدة جداً لهذه الصابونة السحرية في التفتيح وهي كما يلي:-