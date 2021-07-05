كريم النشا والفازلين لتبيض البشرة بشكل فوري وشد تجاعيد الوجه

كريم النشا والفازلين لتبيض النشا، هل ترغبين في الحصول على الجمال وأنتِ في منزلك من خلال مكونات بسيطة وغير مكلفة، إليكِ كريم النشا والفازلين لتبيض البشرة سيجعل بشرتك بيضاء كالثلج ونقية وخالية من البثور والحبوب، وذلك من خلال الاستمرارية على تطبيقه، وكذلك تنظيف البشرة بمنتجات العناية الخاصة بها بشكل يومي، فيمكنك عمل كريم النشا والفازلين في المنزل للتبيض.

كريم النشا والفازلين للتبيض الفوري

لا تقتصر النشا على المطبخ فقط، بل يتم إستخدام النشا والفازلين في الأمور التجميلية بغرض تفتيح وتوحيد لون البشرة، والحفاظ عليها من العوامل الخارجية مثل حروق الشمس أو آثار المكياج، وكذلك تنقية البشرة من الأتربة والشوائب وتركها بيضاء وصافية خالية من الأوساخ، تعرفي معنا من خلال السطور القادمة على طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتبيض البشرة.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقة من ماء الورد للوجه.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

احضري علبة بلاستيكية فارغة واخلطي بها المكونات السابقة حتى تحصلي على خليط كريمي متماسك وألا يكون خفيف أو ثقيل.

تنظيف البشرة قبل تطبيق الكريم باستخدام الماء الفاتر و الغسول المناسب لنوع البشرة.

احضري قطعة ثلج ومرريها على وجهك في حركات دائرية.

قومي بتطبيق الكريم على وجهك واتركيه لبضع ساعات، وللحصول على أفضل النتائج يُفضل وضعه قبل النوم.

في صباح اليوم التالي اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

داومي على استخدام هذا الكريم مرتين أو ثلاثة في الأسبوع لكي تحصلي على بشرة ناعمة وخالية من العيوب وذلك بطريقة اقتصادية وبمكونات متوفرة في البيت.

طريقة التحضير:كريم الفازلين والكركم للتبيض

المكونات:

2 ملعقة من الكركم.

مقدار من الفازلين.

طريقة التحضير:

نحضر إناء وتخلط فيه المكونات ومزجها معاً للحصول على كريم.

يطبق الكريم على البشرة وأي منطقة داكنة بالجسم، ويفضل وضعه ليلاً حتى الصباح.

يمكن وضعه على أي منطقة داكنة بالجسم.

كريم الفازلين والنشا والليمون للتفتيح السريع

المكونات:

6 ملاعق فازلين.

2 ملعقة عصير ليمون.

4 ملاعق نشا.

نقاط من ماء الورد النقي.

طريقة التحضير: